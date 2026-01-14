В Бурятии подросток погиб в ДТП с пьяным водителем без прав
В Иволгинском районе Бурятии 21-летний водитель автомобиля «Nissan X‑Trail» без прав и в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением и съехал в кювет и совершил опрокидывание, сообщила пресс-служба регионального МВД.
В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир — 16-летний подросток, который находился в автомобиле без ремня безопасности — получил травмы, несовместимые с жизнью.
ДТП произошло в 00:55 по местному времени (19:55 мск). Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшей автоаварии.
В феврале прошлого года пьяный 25-летний водитель УАЗа без прав сбил в селе Ошурково Иволгинского района Бурятии четырехлетнюю девочку, которая скатывалась на тюбинге со снежного уклона вблизи дороги.
