Трамп назвал нежелание гренландцев стать частью США «их проблемой»

Нежелание жителей Гренландии вступать в состав Соединенных Штатов американский президент Дональд Трамп считает «их проблемой». Об этом он заявил во время общения с журналистами на военной базе Эндрюс под Вашингтоном, трансляцию вел C-SPAN.

Ранее глава гренландского правительства Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что Гренландия не хочет быть частью США и остров выбирает Данию. Журналисты попросили республиканца прокомментировать эти слова.

«Ну, это их проблема. Это их проблема. Я с ним не согласен. Не знаю, кто он. Ничего о нем не знаю, но это будет для него большой проблемой», — сказал он.

