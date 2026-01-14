 Перейти к основному контенту
0

Трамп назвал нежелание гренландцев стать частью США «их проблемой»

Нежелание жителей Гренландии вступать в состав Соединенных Штатов американский президент Дональд Трамп считает «их проблемой». Об этом он заявил во время общения с журналистами на военной базе Эндрюс под Вашингтоном, трансляцию вел C-SPAN.

Ранее глава гренландского правительства Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что Гренландия не хочет быть частью США и остров выбирает Данию. Журналисты попросили республиканца прокомментировать эти слова.

«Ну, это их проблема. Это их проблема. Я с ним не согласен. Не знаю, кто он. Ничего о нем не знаю, но это будет для него большой проблемой», — сказал он.

Материал дополняется

