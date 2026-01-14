Число ограничивших полеты российских аэропортов увеличилось до трех
В аэропортах Владикавказа и Магаса действуют временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила пресс-служба Росавиации.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.
Менее получаса назад аэропорт Грозного также приостановил прием и отправку воздушных рейсов.
13 января полеты приостанавливали в Волгограде, Геленджике в Краснодаре.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Маск рассказал, что создал SpaceX ради встречи с инопланетянами
Вэнс призвал Трампа к диалогу с Ираном на фоне угроз ударов
Берлин усомнился в готовности США атаковать Гренландию
Наследник шаха Ирана призвал Трампа вмешаться, «чтобы режим рухнул»
The Guardian рассказала об уловке Китая для давления на Европу по Тайваню
Бывший посол Китая назвал главного демона Европы