Военная операция на Украине⁠,
0

Число ограничивших полеты российских аэропортов увеличилось до трех

Сюжет
Военная операция на Украине

В аэропортах Владикавказа и Магаса действуют временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила пресс-служба Росавиации.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

Менее получаса назад аэропорт Грозного также приостановил прием и отправку воздушных рейсов.

В Грозном приостановили полеты
Политика

13 января полеты приостанавливали в Волгограде, Геленджике в Краснодаре.

Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Магас Владикавказ аэропорты Росавиация
