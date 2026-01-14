Число ограничивших полеты российских аэропортов увеличилось до трех

В аэропортах Владикавказа и Магаса действуют временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила пресс-служба Росавиации.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

Менее получаса назад аэропорт Грозного также приостановил прием и отправку воздушных рейсов.

13 января полеты приостанавливали в Волгограде, Геленджике в Краснодаре.