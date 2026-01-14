Китай провел свой первый в 2026 году космический запуск

Китай осуществил запуск спутника дистанционного зондиования Yaogan-50-1, сообщило агентство Xinhua. Для Китая этот орбитальный запуск стал первым за 2026 год.

Аппарат был запущен с космодрома Тайюань в провинции Шаньси 13 января в 22:16 по пекинскому времени (17:16 по мск). С помощью ракеты-носителя CZ-6 (Чанчжэн-6) он успешно вышел на заданную орбиту.

Как передает агентство, аппарат будут использовать для обследования национальных земель, оценки урожайности сельскохозяйственных культур, предотвращения стихийных бедствий.

В прошлый раз Китай запустил спутник серии Yaogan 9 декабря 2025 года, это был спутник дистанционного зондирования Земли Yaogan‑47. Пуск был произведен при помощи ракеты-носителя «Чанчжэн-4Б».