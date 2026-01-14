Китай провел свой первый в 2026 году космический запуск
Китай осуществил запуск спутника дистанционного зондиования Yaogan-50-1, сообщило агентство Xinhua. Для Китая этот орбитальный запуск стал первым за 2026 год.
Аппарат был запущен с космодрома Тайюань в провинции Шаньси 13 января в 22:16 по пекинскому времени (17:16 по мск). С помощью ракеты-носителя CZ-6 (Чанчжэн-6) он успешно вышел на заданную орбиту.
Как передает агентство, аппарат будут использовать для обследования национальных земель, оценки урожайности сельскохозяйственных культур, предотвращения стихийных бедствий.
В прошлый раз Китай запустил спутник серии Yaogan 9 декабря 2025 года, это был спутник дистанционного зондирования Земли Yaogan‑47. Пуск был произведен при помощи ракеты-носителя «Чанчжэн-4Б».
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Маск рассказал, что создал SpaceX ради встречи с инопланетянами
Вэнс призвал Трампа к диалогу с Ираном на фоне угроз ударов
Берлин усомнился в готовности США атаковать Гренландию
Наследник шаха Ирана призвал Трампа вмешаться, «чтобы режим рухнул»
The Guardian рассказала об уловке Китая для давления на Европу по Тайваню
Бывший посол Китая назвал главного демона Европы