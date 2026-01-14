 Перейти к основному контенту
Протесты в Иране⁠,
0

Bloomberg сообщил, что Маск сделал бесплатным доступ к Starlink в Иране

Bloomberg: Маск сделал бесплатным доступ к Starlink в Иране
Сюжет
Протесты в Иране

Американская компания SpaceX, принадлежащая предпринимателю Илону Маску, сделала спутниковый сервис Starlink в Иране беспланым на фоне протестов и отключения интернета по всей стране, пишет Bloomberg со ссылкой на источник. Однако сама компания информацию пока не подтвердила.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал иранцев продолжать протесты и призвал Starlink, которым некоторые иранцы уже пользуются, несмотря на его запрет в стране, помочь восстановить связь.

Власти Ирана приняли решение отключить интернет по всей стране 8 января на фоне массовых акций протеста, которые начались 28 декабря 2025 года. МИД Ирана заявлял, что массовые акции протеста в стране организовали США и Израиль.

О том, что иранское правительство «фактически криминализировало» Starlink и приравняло его использование эквивалентно проведению шпионских операций для Израиля и американского ЦРУ, писала The Guardian.

Интернет-сервис стал инструментом мягкой силы в стране, говорится в материале, — Маск не первый раз применяет Starlink подобным образом. Ранее бесплатный доступ к интернету был предоставлен украинцам, в том числе Вооруженным силам Украины (ВСУ), подчеркивает агентство.

Материал дополняется

