Bloomberg сообщил, что Маск сделал бесплатным доступ к Starlink в Иране
Американская компания SpaceX, принадлежащая предпринимателю Илону Маску, сделала спутниковый сервис Starlink в Иране беспланым на фоне протестов и отключения интернета по всей стране, пишет Bloomberg со ссылкой на источник. Однако сама компания информацию пока не подтвердила.
Ранее президент США Дональд Трамп призвал иранцев продолжать протесты и призвал Starlink, которым некоторые иранцы уже пользуются, несмотря на его запрет в стране, помочь восстановить связь.
Власти Ирана приняли решение отключить интернет по всей стране 8 января на фоне массовых акций протеста, которые начались 28 декабря 2025 года. МИД Ирана заявлял, что массовые акции протеста в стране организовали США и Израиль.
О том, что иранское правительство «фактически криминализировало» Starlink и приравняло его использование эквивалентно проведению шпионских операций для Израиля и американского ЦРУ, писала The Guardian.
Интернет-сервис стал инструментом мягкой силы в стране, говорится в материале, — Маск не первый раз применяет Starlink подобным образом. Ранее бесплатный доступ к интернету был предоставлен украинцам, в том числе Вооруженным силам Украины (ВСУ), подчеркивает агентство.
