В Ростовской области четыре человека пострадали при воздушной атаке
Четыре человека, включая четырехлетнего ребенка, получили ранения в результате ночной воздушной атаки в Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.
Всех четверых жителей Ростова-на-Дону и Мясниковского района госпитализировали. «Состояние пострадавших врачи оценивают как средней тяжести», — отметил глава региона.
Также ночью стало известно о пожаре в нескольких многоквартирных домах в Ростове-на-Дону, разгоревшемся из-за воздушной атаки.
В результате падения обломков загорелись и строения промышленного предприятия.
