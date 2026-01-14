 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

В Ростовской области четыре человека пострадали при воздушной атаке

Сюжет
Военная операция на Украине

Четыре человека, включая четырехлетнего ребенка, получили ранения в результате ночной воздушной атаки в Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

Всех четверых жителей Ростова-на-Дону и Мясниковского района госпитализировали. «Состояние пострадавших врачи оценивают как средней тяжести», — отметил глава региона.

В Ростове-на-Дону из-за атаки загорелись квартиры в многоэтажках
Политика
Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Также ночью стало известно о пожаре в нескольких многоквартирных домах в Ростове-на-Дону, разгоревшемся из-за воздушной атаки.

В результате падения обломков загорелись и строения промышленного предприятия.

Александра Озерова
Юрий Слюсарь Ростовская область Ростов-на-Дону пострадавшие
Юрий Слюсарь фото
Юрий Слюсарь
политик, губернатор Ростовской области
20 июля 1974 года
