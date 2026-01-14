В Ростовской области четыре человека пострадали при воздушной атаке

В Ростовской области четыре человека пострадали при ночной воздушной атаке

Четыре человека, включая четырехлетнего ребенка, получили ранения в результате ночной воздушной атаки в Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

Всех четверых жителей Ростова-на-Дону и Мясниковского района госпитализировали. «Состояние пострадавших врачи оценивают как средней тяжести», — отметил глава региона.

Также ночью стало известно о пожаре в нескольких многоквартирных домах в Ростове-на-Дону, разгоревшемся из-за воздушной атаки.

В результате падения обломков загорелись и строения промышленного предприятия.