В Ростове-на-Дону из-за атаки загорелись квартиры в многоэтажках
Несколько многоквартирых домов в Ростове-на-Дону повреждены из-за воздушной атаки над западной частью города, сообщил мэр города Александр Скрябин.
В результате падения обломков имеет также загорелись строения промышленного предприятия. «Ведется реагирование экстренными и оперативными службами», — написал глава города.
Губернатор региона Юрий Слюсарь подтвердил, что в Ростове-на-Дону идет отражение воздушной атаки. «На данный момент спасатели тушат возгорание на одном из промобъектов в западной части города», — написал он.
По словам слюсаря, дежурные бригады также выехали в микрорайон Левенцовский, где в результате атаки загорелись квартиры в многоэтажных домах.
Материал дополняется
