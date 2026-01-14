Мэр: в Ростове-на-Дону из-за воздушной атаки загорелись квартиры в многоэтажках

В Ростове-на-Дону из-за атаки загорелись квартиры в многоэтажках

Несколько многоквартирых домов в Ростове-на-Дону повреждены из-за воздушной атаки над западной частью города, сообщил мэр города Александр Скрябин.

В результате падения обломков имеет также загорелись строения промышленного предприятия. «Ведется реагирование экстренными и оперативными службами», — написал глава города.

Губернатор региона Юрий Слюсарь подтвердил, что в Ростове-на-Дону идет отражение воздушной атаки. «На данный момент спасатели тушат возгорание на одном из промобъектов в западной части города», — написал он.

По словам слюсаря, дежурные бригады также выехали в микрорайон Левенцовский, где в результате атаки загорелись квартиры в многоэтажных домах.

Материал дополняется