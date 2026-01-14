 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

В Ростове-на-Дону из-за атаки загорелись квартиры в многоэтажках

Мэр: в Ростове-на-Дону из-за воздушной атаки загорелись квартиры в многоэтажках
Сюжет
Военная операция на Украине

Несколько многоквартирых домов в Ростове-на-Дону повреждены из-за воздушной атаки над западной частью города, сообщил мэр города Александр Скрябин.

В результате падения обломков имеет также загорелись строения промышленного предприятия. «Ведется реагирование экстренными и оперативными службами», — написал глава города.

Губернатор региона Юрий Слюсарь подтвердил, что в Ростове-на-Дону идет отражение воздушной атаки. «На данный момент спасатели тушат возгорание на одном из промобъектов в западной части города», — написал он.

По словам слюсаря, дежурные бригады также выехали в микрорайон Левенцовский, где в результате атаки загорелись квартиры в многоэтажных домах.

Материал дополняется

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Маск рассказал, что создал SpaceX ради встречи с инопланетянами

Вэнс призвал Трампа к диалогу с Ираном на фоне угроз ударов

Берлин усомнился в готовности США атаковать Гренландию

Наследник шаха Ирана призвал Трампа вмешаться, «чтобы режим рухнул»

The Guardian рассказала об уловке Китая для давления на Европу по Тайваню

Бывший посол Китая назвал главного демона Европы
Авторы
Теги
Персоны
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Ростов-на Дону дроны ВСУ многоэтажки
Юрий Слюсарь фото
Юрий Слюсарь
политик, губернатор Ростовской области
20 июля 1974 года
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 января
EUR ЦБ: 92,4 (+0,43) Инвестиции, 13 янв, 18:09 Курс доллара на 14 января
USD ЦБ: 78,85 (+0,06) Инвестиции, 13 янв, 18:09
Трамп раскритиковал главу ФРС и пообещал его скорую отставку Политика, 04:00
В Ростове-на-Дону из-за атаки загорелись квартиры в многоэтажках Политика, 03:45
Иран призвал Совбез ООН осудить призывы Трампа к насилию Политика, 03:20
Трамп назвал нежелание гренландцев стать частью США «их проблемой» Политика, 02:41
WSJ узнала, какие меры Трамп рассматривает в отношении Ирана Политика, 02:28
Живущего в России нигерийца обвинили в протестах на родине Политика, 02:16
В Кривом Роге сообщили о повреждениях объекта инфраструктуры Политика, 01:44
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Трамп назвал победу целью своих действий в Иране Политика, 01:18
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
В США предложили запретить президентам называть здания в свою честь Политика, 00:55
«Обозреватель» узнал об обысках у главы фракции «Слуга народа» Арахамии Политика, 00:46
The Guardian сообщила о подготовке Ирана к отключению от глобальной Сети Политика, 00:36
«Астра» начала переговоры о покупке «МоегоОфиса» у структуры КасперскогоПодписка на РБК, 00:00
Украинские силовики пришли с обысками в офис партии Тимошенко Политика, 13 янв, 23:57