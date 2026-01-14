Губернатор сообщил о попытке ударить дронами по промзоне в Невинномысске
Украинская армия пытается ударить беспилотниками по промзоне в Невинномыске Ставропольского края, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в своем телеграм-канале.
Он добавил, что силы ПВО отражают налет, а в местах падения обломков работают экстренные службы.
«Прошу сохранять бдительность и не приближаться к обломкам сбитых БПЛА», — написал глава края.
В Ставропольском крае с 4:04 объявлена беспилотная опасность.
Регион регулярно подвергается налетам беспиотников. В декабре 2025 года в Буденновске из-за атаки дронов произошло возгорание на территории промзоны. Тогда обошлось без пострадавших.
