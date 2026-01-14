 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
Губернатор сообщил о попытке ударить дронами по промзоне в Невинномысске

Сюжет
Военная операция на Украине

Украинская армия пытается ударить беспилотниками по промзоне в Невинномыске Ставропольского края, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в своем телеграм-канале.

Он добавил, что силы ПВО отражают налет, а в местах падения обломков работают экстренные службы.

«Прошу сохранять бдительность и не приближаться к обломкам сбитых БПЛА», — написал глава края.

В Ставропольском крае произошел пожар в промзоне из-за обломков дрона
Политика
Фото:Александр Река / ТАСС

В Ставропольском крае с 4:04 объявлена беспилотная опасность.

Регион регулярно подвергается налетам беспиотников. В декабре 2025 года в Буденновске из-за атаки дронов произошло возгорание на территории промзоны. Тогда обошлось без пострадавших.

Александра Озерова
Ставропольский край Невинномысск беспилотники Владимир Владимиров
Владимир Владимиров фото
Владимир Владимиров
губернатор Ставропольского края
14 октября 1975 года
