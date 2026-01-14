 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Reuters узнал о заявке США на ордера для захвата десятков нефтетанкеров

Reuters: США подают заявки на ордера для захвата еще десятков нефтетанкеров

Для захвата еще нескольких десятков нефтяных танкеров, связанных с Венесуэлой, власти Соединенных Штатов обратились в суд, чтобы получить соответствующие ордера, пишет агентство Reuters со ссылкой на источники.

Ранее правительство США также получало подобные разрешения на конфискацию имущества через окружные суды, главным образом в Вашингтоне, округ Колумбия, и изымало нефтесуда. Однако сегодня точное количество ордеров на изъятие, на которые США подали заявления, и сколько их уже получили, неясно, отмечают источники.

Вооруженные силы США и Береговая охрана за последние недели задержали пять судов в международных водах, перевозивших венесуэльскую нефть. При этом уже перехваченные суда либо находились под санкциями США, либо входили в «теневой флотилию» нерегулируемых судов, которые маскируют свое происхождение для перевозки нефти от ключевых санкционированных производителей Ирана, России или Венесуэлы, говорится в материале.

Материал дополняется

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Маск рассказал, что создал SpaceX ради встречи с инопланетянами

Вэнс призвал Трампа к диалогу с Ираном на фоне угроз ударов

Берлин усомнился в готовности США атаковать Гренландию

Наследник шаха Ирана призвал Трампа вмешаться, «чтобы режим рухнул»

The Guardian рассказала об уловке Китая для давления на Европу по Тайваню

Бывший посол Китая назвал главного демона Европы
Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
нефтетанкер США захват судна
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 января
EUR ЦБ: 92,4 (+0,43) Инвестиции, 13 янв, 18:09 Курс доллара на 14 января
USD ЦБ: 78,85 (+0,06) Инвестиции, 13 янв, 18:09
Бастрыкин сообщил, сколько жителей Донбасса погибло с 2014 года Политика, 05:30
В Грозном приостановили полеты Политика, 05:26
«Золотая лихорадка»: как компании превратить данные о клиентах в деньги РБК и PostgresPro, 05:20
Зеленский заявил о проблемах с закупками вооружения США за деньги Европы Политика, 05:10
В Бурятии подросток погиб в ДТП с пьяным водителем без прав Общество, 04:41
Китай провел свой первый в 2026 году космический запуск Общество, 04:31
Reuters узнал о заявке США на ордера для захвата десятков нефтетанкеров Политика, 04:20
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Трамп раскритиковал главу ФРС и пообещал его скорую отставку Политика, 04:00
В Ростове-на-Дону из-за атаки загорелись квартиры в многоэтажках Политика, 03:45
Иран призвал Совбез ООН осудить призывы Трампа к насилию Политика, 03:20
Трамп назвал нежелание гренландцев стать частью США «их проблемой» Политика, 02:41
WSJ узнала, какие меры Трамп рассматривает в отношении Ирана Политика, 02:28
Живущего в России нигерийца обвинили в протестах на родине Политика, 02:16
В Кривом Роге сообщили о повреждениях объекта инфраструктуры Политика, 01:44