Reuters узнал о заявке США на ордера для захвата десятков нефтетанкеров

Для захвата еще нескольких десятков нефтяных танкеров, связанных с Венесуэлой, власти Соединенных Штатов обратились в суд, чтобы получить соответствующие ордера, пишет агентство Reuters со ссылкой на источники.

Ранее правительство США также получало подобные разрешения на конфискацию имущества через окружные суды, главным образом в Вашингтоне, округ Колумбия, и изымало нефтесуда. Однако сегодня точное количество ордеров на изъятие, на которые США подали заявления, и сколько их уже получили, неясно, отмечают источники.

Вооруженные силы США и Береговая охрана за последние недели задержали пять судов в международных водах, перевозивших венесуэльскую нефть. При этом уже перехваченные суда либо находились под санкциями США, либо входили в «теневой флотилию» нерегулируемых судов, которые маскируют свое происхождение для перевозки нефти от ключевых санкционированных производителей Ирана, России или Венесуэлы, говорится в материале.

