Протесты в Иране⁠,
0

WSJ узнала, какие меры Трамп рассматривает в отношении Ирана

WSJ: Трамп пока не определился с тем, какие меры применит по отношению к Ирану
Сюжет
Протесты в Иране

Американский президент Дональд Трамп еще не принял окончательного решения, по поводу того, какие меры применит по отношению к Ирану за убийства протестующих, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Ранее, 8 января, он пригрозил нанести удар по стране в случае убийств демонстрантов. Согласно последним подтвержденным данным правозащитной организации Human Rights Activist News Agency (HRANA), при подавлении протестов к 12 января погибли 646 человек, в том числе 133 сотрудника служб безопасности, арестованы более 10 тыс. участников акций. Другая правозащитная организация, Iran Human Rights, сообщает о 648 погибших протестующих.

Как пишет газета, Трамп склоняется к санкционированию новых военных ударов по Ирану, однако высокопоставленные помощники администрации, во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом, призывают главу государства попытаться использовать дипломатию.

По данным источников WSJ, во вторник, 14 января, Трамп обсудит со своими помощниками несколько вариантов ответных действий, включающих нанесение ударов по объектам режима или кибератаки, утверждение новых санкций и поддержку антиправительственных аккаунтов в интернете.

WSJ узнала о плане трех стран убедить США не наносить удары по Ирану
Политика

Как пишет Axious, госсекретарь США Марко Рубио на закрытых встречах сообщал, что на данном этапе администрация США рассматривают невоенные меры для помощи протестующим в Иране.

Протесты в Иране продолжаются с 28 декабря, они начались из-за недовольства экономической ситуацией в стране. Узнать точное количество человек, пострадавших или убитых в ходе протестов, на данный момент затруднительно, поскольку на всей территории страны отключили интернет и мобильную связь. Только в некоторых частях Ирана люди могут воспользоваться системой спутникового интернета Starlink.

В организации протестов Иран обвиняет США и Израиль.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

