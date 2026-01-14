 Перейти к основному контенту
Протесты в Иране⁠,
0

Иран призвал Совбез ООН осудить призывы Трампа к насилию

Сюжет
Протесты в Иране
Накануне Трамп обратился к иранским протестующим и призвал их захватывать госучреждения. Дипмиссия Ирана заявила, что подобные призывы вкупе с остальными угрозами нарушают международное право и призвала Совбез ООН осудить США

Иран призвал Совет Безопасности ООН осудить призывы американского президента Дональда Трампа захватывать госучреждения и угрозы применения силы против страны. Соответствующее письмо на своей странице в соцсети X опубликовало постоянного представительство Республики при ООН.

С обращением к иранским демонстрантам Трамп выступил накануне. «Иранские патриоты, продолжайте протестовать — захватывайте госучреждения. Сохраните имена убийц и насильников. Они заплатят высокую цену. Я отменил все встречи с иранскими официальными лицами до тех пор, пока не прекратятся бессмысленные убийства протестующих. Помощь уже в пути!», — написал он.

Иранские дипломаты заявили, что подобные призывы вкупе с остальными угрозами поощряют политическую дестабилизацию, подстрекают к насилию, угрожают суверенитету страны, а также нарушают принципы международного права.

«Генеральный секретарь, Совет Безопасности и, в частности, его ответственные члены должны <...> безоговорочно осудить все формы подстрекательства к насилию, угрозы применения силы и вмешательства во внутренние дела Ирана со стороны Соединенных Штатов», — говорится в письме.

Трамп отменил встречи с властями Ирана. Что известно о протестах в стране
Политика

Протесты в Иране продолжаются с 28 декабря, они начались из-за недовольства экономической ситуацией в стране. Трамп неоднократно высказывался с поддержкой демонстрантов, а 8 января он пригрозил нанести удар по стране в случае убийств протестующих.

Конечной целью своих действий в Иране американский президент назвал «победу», однако не уточнил, что именно подразумевает под этим. Как пишет The Wall Street Journal, Трамп еще не принял окончательного решения о мерах в отношении Ирана, однако склоняется к санкционированию новых военных ударов.

Согласно последним подтвержденным данным правозащитной организации Human Rights Activist News Agency (HRANA), при подавлении протестов к 12 января погибли 646 человек, в том числе 133 сотрудника служб безопасности. Однако, как сообщил Reuters иранский чиновник, в протестах погибли уже более двух тысяч человек.

Узнать точное количество жертв на данный момент затруднительно, поскольку на всей территории страны отключили интернет и мобильную связь. Только в некоторых частях Ирана люди могут воспользоваться системой спутникового интернета Starlink, пишет Reuters.

