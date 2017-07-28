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От учений до сажи
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От учений до сажи
Газета № 133 (2630) (2807) Политика, 27 июл, 20:09
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От учений до сажи
Что обсуждали президенты России и Финляндии
Президенты России и Финляндии обсудили на переговорах санкционный законопроект конгресса США и заверили друг друга, что военные учения на Балтике не являются «бряцанием оружия»
Владимир Путин и Саули Ниинистё (слева направо) (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Санкции для всех

Владимир Путин прибыл в гор​од Савонлинна на вертолете, днем ранее он проводил мероприятия в Петрозаводске. Первым пунктом рабочего визита в страну, приуроченного к столетию ее независимости, были переговоры с финским президентом Саули Ниинистё в гостинице «Пункахарью» недалеко от города. Переговоры продолжались около двух часов, однако времени на все не хватило, рассказал на итоговой пресс-конференции Ниинистё. В течение оставшегося времени визита президенты договорились обсудить Сирию и вопросы разоружения.

Видео: Ruptly

На пресс-конференции российский президент впервые прокомментировал принятый 25 июля палатой представителей США законопроект, который в случае принятия сенатом и подписания президентом США Дональдом Трампом расширит санкции в отношении России. Путин сообщил, что в Кремле с текстом документа ознакомились, — он нарушает международное право и нормы Всемирной торговой организации, и Россия примет встречные меры. «В какой-то момент придется отвечать, потому что невозможно бесконечно терпеть хамство в отношении нашей страны», — напомнил Путин о высылке в конце года из США 35 российских дипломатов и запрете на пользование двумя объектами недвижимости.

«Какой ответ будет, зависит от того, в каком виде будет закон, который сейчас обсуждается», — сказал президент.

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Политика

Действия конгресса критикуют не только российские официальные лица. 26 июля с жестким заявлением выступил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Членов ЕС беспокоит, что под санкциями могут оказаться энергетические европейские компании, сотрудничающие с российскими. Президент Финляндии (члена Евросоюза) на пресс-конференции заметил, что вопрос об обсуждаемых в США санкциях «нелегкий» и «небезболезненный», поэтому ЕС и США необходимо вести переговоры.

От учений к саже

Обсудили президенты на переговорах и многочисленные вопросы двусторонней повестки, прежде всего в области безопасности. Владимир Путин заявил, что совместные учения флотов России и Китая в Балтийском море «Морское взаимодействие-2017» не являются «бряцанием оружия», а военное взаимодействие двух держав не направлено против третьих стран. Президент Финляндии в ответ заверил, что так и воспринимает эти учения и что финские ВМС тоже принимают участие в учениях совместно с другими странами, в том числе с США. «Мы будем принимать участие в больших учениях Aurora недалеко от побережья Швеции», — отметил Ниинистё. Они пройдут в сентябре.

Ниинистё также отметил позитивное развитие диалога по полетам самолетов с включенными транспондерами (система распознавания «свой — чужой»). Финляндия неоднократно заявляла протесты на факты вторжения российской авиации в ее пространство и предлагала договориться о правилах полета с включенными транспондерами. Тема обсуждалась и в НАТО, однако пока безрезультатно.

Владимир Путин и Саули Ниинистё (слева направо) (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Говоря об экономике, президенты отметили увеличение объемов торговли и взаимного турпотока. В январе—мае товарооборот вырос на 50%, до $4,8 млрд, за счет увеличения российского экспорта до $3,6 млрд, которое обеспечило увеличение поставок нефти и металлических труб.

Финляндия, по данным Кремля, лидер среди других западных стран по объему взаимного турпотока: в 2016 году границу между странами пересекли 8,8 млн человек.​

На пресс-конференции Путин напомнил, что Россия начала строительство АЭС «Ханхикиви» и выделила €1 млрд на работы. Общая стоимость, по словам президента, составит €5 млрд. Половина будет взята из резервов правительства России, половину даст «Росатом».

К совместным вопросам Ниинистё отнес и вопрос о черной саже. «Я сделал предложение, от которого невозможно отказаться», — заинтриговал собравшихся президент Финляндии. Предложение, пояснил он, касается запрета использования устаревших энергетических установок, которые при неполном сжигании ископаемых выбрасывают черную сажу. О саже президенты уже дискутировали на форуме в Архангельске в марте: на призыв Ниинистё модернизировать заводы Путин рассказал, что видел в Арктике залежи сажи тысячелетней давности, когда никаких заводов не было. Принимает ли Путин предложение по саже, он не сказал.

Имперское наследие

Визит Путина приурочен к 100-летию государственной независимости Финляндии. День независимости отмечается 6 декабря, однако юбилейные мероприятия будут длиться весь год.

Переговоры проходили в гостинице «Пункахарью», чье главное деревянное здание было построено по распоряжению Николая I для служащих лесной охраны и путешественников. В день визита президентов выкрашенный розовой краской двухэтажный отель для приема путешественников был закрыт.

По окончании пресс-конференции президенты на музейном пароходе «Сайма», на котором плавали и члены российской императорской фамилии, отплыли к самому северному в мире средневековому замку Олавинлинна. В замке президентов ждал прием от имени председателя местного совета Савонлинны, после него — опера Чайковского «Иоланта» в постановке Большого театра России.

После оперы президенты договорились неформально побеседовать в Колокольной башне замка.

Автор: Полина Химшиашвили.
Теги: Владимир Путин , Финляндия , официальный визит , Ханхикиви
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