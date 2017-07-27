Самые опасные противники США

Что говорят политики и бизнесмены об ужесточении санкций в отношении России

Решение палаты представителей США расширить санкции против России, Ирана и КНДР критикует не только Москва, но и Брюссель. Обе столицы готовят ответные меры, если президент Трамп подпишет закон. Президент США наверняка это сделает

Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»

25 июля палата представителей американского конгресса проголосовала за принятие законопроекта, расширяющего санкции в отношении России, Ирана и КНДР. «За» высказались 419 членов палаты, против были только трое. Законопроект, если будет поддержан сенатом и подписан Дональдом Трампом, ужесточит санкции в отношении физлиц и российской экономики и установит контроль конгресса над любыми решениями президента США по антироссийским санкциям.



Энергетика под прицелом

​Санкции сокращают предельный срок, на который американские компании вправе кредитовать «Роснефть», «Газпром нефть», НОВАТЭК и «Транснефть», с 90 до 60 дней. Срок допустимого кредитования российских госбанков сокращается с 30 до 14 дней. Кроме того, они вводят запрет на инвестиции в российские проекты по трубопроводному экспорту энергоресурсов, а также предоставления для них товаров, услуг и технологий, стоимость каждой из которых в отдельности превышает $1 млн или их агрегированная стоимость превосходит $5 млн в течение одного года. Законопроект предусматривает запрет на участие в приватизационных сделках с российским госимуществом, если объем инвестиций при таких сделках превышает $10 млн в год и способствует незаконному обогащению российских чиновников, их приближенных или родственников.

Нарушителям грозит запрет на доступ к кредитам или гарантиям Экспортно-импортного банка США — госучреждения, оказывающего поддержку американским экспортерам; отказ в выдаче лицензии на экспорт товаров и технологий; запрет на получение кредитов от американских финансовых организаций более $10 млн в год и международных кредиторов; запрет на получение госконтрактов; блокирование банковских или валютных транзакций, а также сделок с имуществом; отказ инвестировать в акции или облигации учреждения-нарушителя; экстрадиция сотрудников компаний-нарушителей из США.

Ограничение сроков финансирования не скажется на бизнесе российских компаний: банки все равно перестраховывались и почти не кредитовали российских «санкционных» игроков, говорит аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. Самый серьезный удар будет нанесен «Северному потоку-2» стоимостью €9,5 млрд (для проекта «Газпром» рассчитывал привлечь проектное финансирование), считает аналитик Sberbank CIB Валерий Нестеров. Санкции не отменят, но серьезно осложнят реализацию проекта. Скорее всего, «Газпром» выкрутится и профинансирует проект на азиатские деньги (например, из Китая), просто заплатив примерно на 0,5 п.п. дороже, рассуждает Полищук.

Фото: Дмитрий Ловецкий / AP

Санкции также ударят по будущим СПГ-проектам («Газпром» и «Роснефть» обсуждают строительство новых СПГ-заводов на Сахалине и на материке), в то время как Россия активно пытается увеличить присутствие на мировом рынке сжиженного газа, говорит Полищук. Судя по формулировкам, санкции коснутся и старых трубопроводных проектов, например «Голубого потока» (газопровод между Россией и Турцией), указывает Нестеров. Иностранные компании не смогут поставлять оборудование для ремонта части трубы, которая находится на территории России или в ее территориальных водах, объясняет он. В санкциях прослеживается желание «придушить» конкурента и «протащить» на европейский рынок свой СПГ, заключает Нестеров. Если европейцы не будут сопротивляться, их экономика, а следом и политика окажутся в зависимости от США, констатирует аналитик.

Кто и за что еще может подпасть под санкции Законопроект призван наказать причастных к кибератакам на физлица и учреждения США по поручению властей России. Такие лица будут выдворены из США, въезд в страну им будет закрыт, открытые визы аннулированы, сделки с ними запрещены, а активы заморожены. Законопроект также предусматривает санкции против российских финансовых учреждений и их сотрудников, которые помогают президенту Сирии Башару Асаду получать или разрабатывать оружие массового поражения, ракетный потенциал или иное оружие. Такие лица будут выдворены из США, их активы заморожены, действующие американские визы аннулированы, а въезд в США закрыт. Документ предполагает также заморозку активов тех и запрет на сделки с теми, кто нарушает режим ограничительных мер, совершает запрещенные сделки с российскими компаниями или способствует сделкам с лицами под санкциями, в том числе с их детьми, супругами, родителями, братьями и сестрами. Санкции также могут быть введены в отношении всех причастных к серьезным нарушениям прав человека на «оккупированных» или контролируемых Россией территориях. Такие лица будут выдворены из США, въезд в страну им будет закрыт, открытые визы аннулированы, сделки с ними запрещены, а активы заморожены.​​

Ответить болезненно

«Законопроект, который мы только что провели <...> закручивает гайки для наших самых опасных противников, с тем чтобы американцы были в безопасности», — заявил после принятия законопроекта спикер палаты представителей Пол Райан. Москва теперь воспринимает Вашингтон как источник опасности и действует исходя из этого понимания, заявил в ответ замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. Принятие законопроекта — это осознанный выбор врагов России в США, которые «совсем распоясались и не знают удержу в своем раже», заявил дипломат ТАСС. Без ответа действия США не останутся, указал Рябков.

В ответ Москва должна пойти на «болезненный ответ», предложил председатель международного комитета Совета Федерации Константин Косачев. Работа над выработкой пакета ответных мер, по его словам, уже идет. Заявления парламентариев вполне объяснимы, так как речь идет о чрезвычайно недружественных проявлениях, прокомментировал инициативу сенаторов пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Однако «решения в области внешней политики принимает президент Российской Федерации», напомнил представитель Путина. Решения будут приниматься после тщательного анализа, к тому же сам законопроект пока не стал законом, указал Песков.

В том, что сенат одобрит, а президент Дональд Трамп подпишет закон, не сомневаются опрошенные РБК американские эксперты. Трамп «почти наверняка» подпишет новый законопроект о санкциях, так его вето конгресс сможет преодолеть, а в контексте расследования о предполагаемом вмешательстве России в выборы США вето президента «политически нежизнеспособно», сказал РБК почетный профессор Колумбийского университета Роберт Легвольд. Конгресс «с легкостью» преодолеет вето президента, если он на него пойдет, не сомневается Пол Гобл, бывший советник Госдепартамента США. В данной ситуации Трамп пойдет на уступки и одобрит закон, полагает эксперт. Оба эксперта согласны с тем, что закон ухудшит российско-американские отношения.

Дональд Трамп (Фото: Carlos Barria / Reuters)

Ранее российские официальные лица напоминали, что Москва не ответила на декабрьскую высылку российских дипломатов из США и закрытие им доступа к двум объектам недвижимости. ​В ответ на законопроект о санкциях Москва может расширить черный список американских политиков и чиновников, которым будет запрещен въезд в Россию, а также выслать три десятка американских дипломатов, отобрать часть дипломатической собственности США в Москве или объявить нежелательными какие-то американские некоммерческие организации, продолжающие работу, предполагает директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Нанесение ответных ударов по экономическим связям двух стран будет неизбежно сопряжено с потерями для России, например, прекращение поставок титановых компонентов для американских «Боингов» ударит по российским производителям, поясняет Кортунов. К взвешенности в определении ответных мер призывает и зампред международного комитета Совфеда Владимир Лукин. ​​​

Европа равна Америке

За тем, подпишет ли Трамп закон, с напряжением будут следить и в Европейском союзе. Лидеры ЕС жестко раскритиковали американский законопроект о санкциях еще на стадии его разработки и одобрения первого варианта в сенате. В середине июня с резкой его критикой выступили Австрия и Германия. Министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль и австрийский премьер Кристиан Керн опубликовали совместное заявление, прямо указав, что новые санкции принимаются лишь ради экономической выгоды США и в ущерб интересам Европы. Возмущение политиков вызвало то, что в законопроекте, по их словам, «прямым текстом говорится о вытеснении российского газа с европейского рынка и поставках американского СПГ».

Как объяснял РБК руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов, такая реакция обусловлена тем, что законопроект грозит санкциями в отношении компаний, участвующих в российских энергетических проектах, а это ключевые, системообразующие концерны вроде австрийского OMV и немецкого BASF. По данным издания EurActiv, Брюссель определил, что помимо них под удар поставлены британская BP, итальянская Eni и Shell. В среду, 26 июля, коллегия членов Еврокомиссии признала, что в смягченной версии документа некоторые возражения Европы были приняты, но в остальном он по-прежнему «воздействует на энергетическую независимость ЕС». Например, сохранено предложение о санкциях против любых фирм, помогающих с ремонтом, обслуживанием и модернизацией российских трубопроводов. Еврокомиссары договорились принять против США ответные меры, однако какие — не сообщили.

Евросоюз поддерживает ограничения против России, но данный случай демонстрирует несогласованность действий Запада и к тому же может ударить по энергетической безопасности ЕС, заявил после заседания коллегии председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. «Сегодня мы приняли решение, что, если наши обеспокоенности не будут в достаточной мере приняты во внимание, мы готовы действовать соответствующим образом в течение нескольких дней. Принцип «Америка прежде всего» не может означать, что интересы Европы стоят на последнем месте», — добавил Юнкер.