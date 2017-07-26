Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 60,21 59,77 EUR Нал. 70,32 69,66 USD Бирж. 59,87 -0,14 EUR Бирж. 69,73 -0,13 USD ЦБ. 59,82 +0,16 EUR ЦБ. 69,70 +0,23 EUR/USD 1,16 -0,00 ММВБ 1923,73 -0,42% РТС 1010,06 -0,36% Brent 50,58 -0,22% DJIA 21613,43 +0,47% Nasdaq 6412,17 +0,02% FTSE 7434,82 +0,77%
Из-под IKEA уводят землю
Лента новостей
«Ведомости» узнали о запуске в России программы обмена старых iPhone 01:53, Бизнес В Минобороны России прокомментировали полет Ту-22 над Черным морем 01:42, Политика Спасатели нашли тело пропавшего после взрыва на шахте в Кузбассе горняка 01:04, Общество Умерла вдова Фрэнка Синатры 00:29, Общество Палата представителей США одобрила новые санкции против России 00:22, Политика Россияне на 34% сократили расходы на лоббирование в США 00:09, Бизнес Самолет авиакомпании Turkish Airlines экстренно сел в аэропорту Алжира 00:01, Общество Эксперты Кудрина заявили о недостаточной борьбе с нарушениями на выборах 00:00, Политика Богатые россияне стали в четыре раза чаще декларировать иностранные счета 00:00, Деньги Британский истребитель сопроводил российские Ту-22 над Черным морем 25 июл, 23:26, Политика В Швейцарии задержали напавшего на офис страховой компании с бензопилой 25 июл, 22:58, Общество Прения по «Югре»: перспективы судебного спора экс-руководства банка с ЦБ 25 июл, 22:53, Финансы Госдеп США опроверг сообщения об отставке госсекретаря Тиллерсона 25 июл, 22:29, Политика На северо-западе Москвы задержали стрелявшего в прохожих мужчину 25 июл, 22:23, Общество Налог на отпуск: как курортный сбор повлияет на стоимость отдыха в России 25 июл, 22:22, Деньги Акинфеев отыграл в Лиге чемпионов первый матч «на ноль» за 11 лет 25 июл, 22:22, Спорт Дипломаты назвали дату возвращения из Турции 6-летней россиянки 25 июл, 21:55, Общество Путин и вице-президент Ирака обсудили поставку танков Т-90 25 июл, 21:37, Политика У станций метро Петербурга образовались очереди из-за тотального досмотра 25 июл, 21:31, Общество СК и ФНС впервые раскрыли методы борьбы с уклонением от уплаты налогов 25 июл, 21:23, Финансы «МегаФон» объяснил сбой в оплате парковок в Москве с помощью СМС 25 июл, 21:19, Бизнес «Победа» допустила снижение тарифа на 20% после отмены бесплатного багажа 25 июл, 21:11, Бизнес Алексей Рогозин стал членом правления ОАК 25 июл, 20:50, Бизнес МИД прокомментировал сообщения CNN о поставках Москвой оружия талибам 25 июл, 20:42, Политика Патриарх Кирилл призвал клириков отказаться от вульгаризмов в проповедях 25 июл, 20:35, Общество Лига чемпионов по футболу. АЕК — ЦСКА. Онлайн 25 июл, 20:30, Спорт Пловчиха Юлия Ефимова завоевала свою первую медаль на ЧМ-2017 25 июл, 20:30, Спорт Беглый дом: кто и почему покидал команду Трампа 25 июл, 20:19, Фотогалерея 
Из-под IKEA уводят землю
Газета № 131 (2628) (2607) Бизнес, 25 июл, 16:00
0
Из-под IKEA уводят землю
Суд отправил на новое рассмотрение спор шведского концерна с «Химки-Молжаниново»
Тяжба между IKEA и подмосковным предприятием «Химки-Молжаниново» за 16,5 га земли, на которых шведcкий концерн построил бизнес-парк, будет продолжена. Подмосковный арбитраж во вторник отменил все прежние решения по делу
Бизнес-парк IKEA (Фото: Ирина Бужор / «Коммерсантъ»)

​Арбитражный суд Московской области во вторник, 25 июля, отменил все принятые ранее судебные решения, касающиеся земельного участка в Химках, где расположен бизнес-парк IKEA, и направил дело на новое рассмотрение. Оно начнется 13 сентября, передал корреспондент РБК после завершения заседания суда.

Причиной этого стали новые обстоятельства, открывшиеся в ходе следствия по уголовному делу в отношении неустановленных лиц в компании IKEA и бывших чиновников администрации города Химки Юрия Кораблина и Игоря Гончаренко.

Дело по ст. 159 ч. 4 Уголовного кодекса (мошенничество в особо крупном размере) было открыто в марте 2016 года Следственным управлением УМВД России по городскому округу Химки. В апреле 2016 года оно было передано в Главное следственное управление Следственного комитета по Московской области. 31 марта 2017 года следствие закрыло уголовное дело в отношении Кораблина и Гончаренко в связи с их смертью (в 2016 и 2013 годах соответственно, копия постановления есть в распоряжении РБК). Одновременно в отдельное производство было выделено дело в отношении лиц, близких к ООО «ИКЕА Ханим Лтд». Их подозревают в том, что они завладели спорным участком «обманным путем» с использованием поддельных документов.

В ходе расследования было установлено, что в период с 2001 по 2011 год Гончаренко совместно с Кораблиным и неустановленными лицами, близкими к российской «дочке» шведского концерна, похитили 20,88 га у коллективного сельскохозяйственного предприятия (КСХП) «Химки» (с июня 2017 года — «Химки-Молжаниново»), которые оно получило в коллективно-долевую ​собственность в 1991 году от совхоза «Путь к коммунизму». В 1993 году по распоряжению администрации Химкинского района КСХП ​потеряло право собственности на участок, и власти города сдали его в аренду на 49 лет структурам IKEA. Но, как заявляли в судах представители КСХП, документы на изъятие земельного участка были поддельными, а последующая передача земли в аренду шведскому концерну оформлялась не в 1993 году, а значительно позже, уже в 2000-х, с оформлением задним числом.

В 2004 году участок был разделен на два. На одном из них, площадью 16,5 га, в период с 2006 по 2010 год «в целях дальнейшей реализации преступного плана» Кораблин и Гончаренко согласовали строительство проекта «Химки Бизнес Парк» (две очереди площадью 47 тыс. кв. м). В 2011 году земля была оформлена в собственность концерна. В итоге КСХП «Химки» был нанесен ущерб на 1,2 млрд руб., утверждается в материалах следствия.

Ранее в отчете, составленном компанией «Делойт и Туш СНГ» по заказу IKEA для оценки ее инвестиционного процесса за период 2003–2006 годов (есть у РБК), компания указывала на необоснованные платежи без коммерческих целей. Например, выплаты на общую сумму 215 млн руб. в пользу администрации Химок.

Факт хищения в КСХП «Химки» обнаружили только в 2012 году, в ходе проведения инвентаризации. Это стало причиной начала судебных разбирательств, в ходе которых предприятие «Химки» потребовало отменить сделки купли-продажи его земли и вернуть КСХП права собственности. В российской «дочке» IKEA действия КСХП называли рейдерской атакой. В 2015 году представители концерна обнародовали копию протокола заседания правления «Химок», из которой следует, что члены колхоза в 1993 году самостоятельно приняли решение отказаться от своей земли. В итоге в 2015 году Арбитражный суд Московской области отказал КСХП в истребовании земельного участка и сноса расположенных на нем строений земли. В июне 2015 года Верховный суд подтвердил это решение.

Что успела построить IKEA на спорной земле

Бизнес-центр «Химки Бизнес Парк» был построен на оспариваемой земле в 2007 году (первая очередь). Общая площадь помещений комплекса — более 100 тыс. кв. м. В числе арендаторов, по собственным данным, — 38 международных и российских компаний, включая Ford, IKEA, Volvo, Heinz и др. Объем инвестиций в проект со стороны шведской компании составил около $100 млн.

Однако следствие пришло к выводу, что документы, ставшие основанием для прежних судебных решений, являются поддельными.

«Отмена решения суда об отказе в возврате 16,5 га бывшей колхозной земли приведет к новому рассмотрению дела с учетом выявленных обстоятельств тотальной фабрикации всех документов об изъятии у моего клиента земли и передаче в 1993 году иностранной компании. Мы надеемся на завершение этой долгой судебной тяжбы, — заявила РБК адвокат «Химки-Молжаниново» Наталья Весельницкая, известная также своей работой на российские государственные структуры. — То, что в отношении этой части земли (и, как оказывается, других участков) были совершены подлоги, никаких сомнений не вызывает, как и то, что нынешняя администрация IKEA к этому отношения ​не имела». В этой связи Весельницкая призвала руководство шведского концерна к активному совместному участию в расследовании дела о краже земли.

В пресс-службе IKEA заявили, что «ранее суды разных инстанций, включая Верховный суд, подтвердили права компании на данный земельный участок». «Мы продолжим защищать свои права всеми законными способами», — отметили в компании.​

Как отметил адвокат Дмитрий Штукатуров, представляющий интересы IKEA, вне зависимости от того, с нарушениями или без нарушений земля была оформлена в собственность города в 1993 году, в КСХП «не могли не замечать, что на земельном участке возводится бизнес-центр». «Крайне сомнительно, что они наблюдали это грандиозное строительство и, понимая, что имеют право на эту землю, не обратились в суд с требованием вернуть им землю — по законодательству срок исковой давности три года», — отмечает адвокат. Кроме того, по его словам, КСХП еще в декабре 2015 года заявляло​ о «фактах» нарушений и фальсификации документов сотрудниками администрации Химок при оформлении земли. «Но Арбитражный процессуальный кодекс отводит три месяца на подачу заявления с момента, когда лицо должно было узнать о вновь открывшихся обстоятельствах, и этот срок также был пропущен КСХП», — замечает он. Как напоминает Штукатуров, вина сотрудников администрации города никогда не была доказана — это только версия следствия. «У обвиняемых не было реализовано право на защиту — на момент вынесения постановления, фактически обвиняющего в совершении преступления, они оба были уже мертвы», — добавляет он.

«Химки-Молжаниново» связана с Millhouse Романа Абрамовича, сообщил на прошлой неделе «Дождь». Совладельцем компании является кипрский офшор Capricornus Investments Ltd, также контролирующий фирму «Айрис Новая Голландия», которая развивает парк «Новая Голландия» в Санкт-Петербурге, принадлежащий Millhouse.

С какого момента офшор выступает совладельцем подмосковной компании, неизвестно. В Millhouse и «Химки-Молжаниново» отказались комментировать возможное участие структур российского миллиардера в проекте. Ранее владельцем «Химки-Молжаниново» участники рынка называли главу гостиничной сети Azimut и компании KR Properties Александра Клячина. Сам он этого никогда не подтверждал.

Авторы: Алексей Пастушин, Анастасия Демидова.
Теги: суд , IKEA
Материалы по теме
Бизнес-омбудсмен пообещал разобраться с арестом счетов IKEA в России Бизнес
Верховный суд отменил взыскание 507 млн руб. с IKEA Бизнес
Суд отменил арест 9,3 млрд руб. на российских счетах IKEA Бизнес
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав