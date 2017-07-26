Из-под IKEA уводят землю

Суд отправил на новое рассмотрение спор шведского концерна с «Химки-Молжаниново»

Тяжба между IKEA и подмосковным предприятием «Химки-Молжаниново» за 16,5 га земли, на которых шведcкий концерн построил бизнес-парк, будет продолжена. Подмосковный арбитраж во вторник отменил все прежние решения по делу

Бизнес-парк IKEA (Фото: Ирина Бужор / «Коммерсантъ»)

​Арбитражный суд Московской области во вторник, 25 июля, отменил все принятые ранее судебные решения, касающиеся земельного участка в Химках, где расположен бизнес-парк IKEA, и направил дело на новое рассмотрение. Оно начнется 13 сентября, передал корреспондент РБК после завершения заседания суда.

Причиной этого стали новые обстоятельства, открывшиеся в ходе следствия по уголовному делу в отношении неустановленных лиц в компании IKEA и бывших чиновников администрации города Химки Юрия Кораблина и Игоря Гончаренко.

Дело по ст. 159 ч. 4 Уголовного кодекса (мошенничество в особо крупном размере) было открыто в марте 2016 года Следственным управлением УМВД России по городскому округу Химки. В апреле 2016 года оно было передано в Главное следственное управление Следственного комитета по Московской области. 31 марта 2017 года следствие закрыло уголовное дело в отношении Кораблина и Гончаренко в связи с их смертью (в 2016 и 2013 годах соответственно, копия постановления есть в распоряжении РБК). Одновременно в отдельное производство было выделено дело в отношении лиц, близких к ООО «ИКЕА Ханим Лтд». Их подозревают в том, что они завладели спорным участком «обманным путем» с использованием поддельных документов.

В ходе расследования было установлено, что в период с 2001 по 2011 год Гончаренко совместно с Кораблиным и неустановленными лицами, близкими к российской «дочке» шведского концерна, похитили 20,88 га у коллективного сельскохозяйственного предприятия (КСХП) «Химки» (с июня 2017 года — «Химки-Молжаниново»), которые оно получило в коллективно-долевую ​собственность в 1991 году от совхоза «Путь к коммунизму». В 1993 году по распоряжению администрации Химкинского района КСХП ​потеряло право собственности на участок, и власти города сдали его в аренду на 49 лет структурам IKEA. Но, как заявляли в судах представители КСХП, документы на изъятие земельного участка были поддельными, а последующая передача земли в аренду шведскому концерну оформлялась не в 1993 году, а значительно позже, уже в 2000-х, с оформлением задним числом.

В 2004 году участок был разделен на два. На одном из них, площадью 16,5 га, в период с 2006 по 2010 год «в целях дальнейшей реализации преступного плана» Кораблин и Гончаренко согласовали строительство проекта «Химки Бизнес Парк» (две очереди площадью 47 тыс. кв. м). В 2011 году земля была оформлена в собственность концерна. В итоге КСХП «Химки» был нанесен ущерб на 1,2 млрд руб., утверждается в материалах следствия.

Ранее в отчете, составленном компанией «Делойт и Туш СНГ» по заказу IKEA для оценки ее инвестиционного процесса за период 2003–2006 годов (есть у РБК), компания указывала на необоснованные платежи без коммерческих целей. Например, выплаты на общую сумму 215 млн руб. в пользу администрации Химок.

Факт хищения в КСХП «Химки» обнаружили только в 2012 году, в ходе проведения инвентаризации. Это стало причиной начала судебных разбирательств, в ходе которых предприятие «Химки» потребовало отменить сделки купли-продажи его земли и вернуть КСХП права собственности. В российской «дочке» IKEA действия КСХП называли рейдерской атакой. В 2015 году представители концерна обнародовали копию протокола заседания правления «Химок», из которой следует, что члены колхоза в 1993 году самостоятельно приняли решение отказаться от своей земли. В итоге в 2015 году Арбитражный суд Московской области отказал КСХП в истребовании земельного участка и сноса расположенных на нем строений земли. В июне 2015 года Верховный суд подтвердил это решение.

Что успела построить IKEA на спорной земле Бизнес-центр «Химки Бизнес Парк» был построен на оспариваемой земле в 2007 году (первая очередь). Общая площадь помещений комплекса — более 100 тыс. кв. м. В числе арендаторов, по собственным данным, — 38 международных и российских компаний, включая Ford, IKEA, Volvo, Heinz и др. Объем инвестиций в проект со стороны шведской компании составил около $100 млн.

Однако следствие пришло к выводу, что документы, ставшие основанием для прежних судебных решений, являются поддельными.

«Отмена решения суда об отказе в возврате 16,5 га бывшей колхозной земли приведет к новому рассмотрению дела с учетом выявленных обстоятельств тотальной фабрикации всех документов об изъятии у моего клиента земли и передаче в 1993 году иностранной компании. Мы надеемся на завершение этой долгой судебной тяжбы, — заявила РБК адвокат «Химки-Молжаниново» Наталья Весельницкая, известная также своей работой на российские государственные структуры. — То, что в отношении этой части земли (и, как оказывается, других участков) были совершены подлоги, никаких сомнений не вызывает, как и то, что нынешняя администрация IKEA к этому отношения ​не имела». В этой связи Весельницкая призвала руководство шведского концерна к активному совместному участию в расследовании дела о краже земли.

В пресс-службе IKEA заявили, что «ранее суды разных инстанций, включая Верховный суд, подтвердили права компании на данный земельный участок». «Мы продолжим защищать свои права всеми законными способами», — отметили в компании.​

Как отметил адвокат Дмитрий Штукатуров, представляющий интересы IKEA, вне зависимости от того, с нарушениями или без нарушений земля была оформлена в собственность города в 1993 году, в КСХП «не могли не замечать, что на земельном участке возводится бизнес-центр». «Крайне сомнительно, что они наблюдали это грандиозное строительство и, понимая, что имеют право на эту землю, не обратились в суд с требованием вернуть им землю — по законодательству срок исковой давности три года», — отмечает адвокат. Кроме того, по его словам, КСХП еще в декабре 2015 года заявляло​ о «фактах» нарушений и фальсификации документов сотрудниками администрации Химок при оформлении земли. «Но Арбитражный процессуальный кодекс отводит три месяца на подачу заявления с момента, когда лицо должно было узнать о вновь открывшихся обстоятельствах, и этот срок также был пропущен КСХП», — замечает он. Как напоминает Штукатуров, вина сотрудников администрации города никогда не была доказана — это только версия следствия. «У обвиняемых не было реализовано право на защиту — на момент вынесения постановления, фактически обвиняющего в совершении преступления, они оба были уже мертвы», — добавляет он.

«Химки-Молжаниново» связана с Millhouse Романа Абрамовича, сообщил на прошлой неделе «Дождь». Совладельцем компании является кипрский офшор Capricornus Investments Ltd, также контролирующий фирму «Айрис Новая Голландия», которая развивает парк «Новая Голландия» в Санкт-Петербурге, принадлежащий Millhouse.

С какого момента офшор выступает совладельцем подмосковной компании, неизвестно. В Millhouse и «Химки-Молжаниново» отказались комментировать возможное участие структур российского миллиардера в проекте. Ранее владельцем «Химки-Молжаниново» участники рынка называли главу гостиничной сети Azimut и компании KR Properties Александра Клячина. Сам он этого никогда не подтверждал.