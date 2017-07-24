«Сириус» высветил предвыборную кампанию

«Живу нормальной жизнью»
В пятницу, 21 июля, президент Владимир Путин встретился с одаренными подростками — учащимися образовательного центра «Сириус» в Сочи. Прямая линия с детьми, которая получила название «Недетский разговор», продолжалась около трех часов. Путина спрашивали по широкому кругу тем — образования, политики, экономики и вкусов президента в музыке, еде и досуге, острых вопросов не было.
Путина спросили о том, какое энергетическое будущее ждет Россию после того, как в стране кончатся невозобновляемые энергоносители. На это президент ответил, что российские нефть и газ кончатся нескоро, что весь мир работает над возобновляемыми видами энергии, и подчеркнул: «Мы этим займемся».
Путин ответил на вопросы о том, хочется ли ему иногда отказаться от президентского поста и пожить нормальной жизнью («я и так живу нормальной жизнью»), о проблемах в сфере сельского хозяйства («нам нужен свой семенной материал»), предпочтениях в музыке («Моцарт, Бах, Лист, из наших — Чайковский, Стравинский, а вот Шнитке понять трудно»). Среди других вопросов: самое важное событие в жизни («распад СССР»), псевдоним в социальных сетях (сейчас обошелся бы без ника, но во время учебы в разведшколе взял псевдоним Платов).
Были вопросы и на политические темы: у Путина спросили, чем он будет заниматься после отставки. Президент резко ответил, что пока с поста не уходит, и добавил, что мог бы заняться политикой «вне рамок президентских обязанностей» или экологией, которая его очень интересует. Тему возможного участия в выборах Путин во время «Недетского разговора» затронул несколько раз. Он очередной раз не дал прямого ответа на вопрос о том, есть ли у него преемник («когда лидер уходит, он обществу кого-то презентует, рекомендует обратить внимание на кого-то, но кто именно возглавит страну, решит народ»). Путин еще не принял решение, пойдет ли снова на выборы («до начала избирательной кампании время есть, так что посмотрим; я еще не решил, продолжу ли работу в этом качестве»).
Один из немногих «неудобных» вопросов задала 16-летняя Марина. Она спросила, как Путин относится к политической конкуренции в целом и к «отдельным оппозиционным личностям» (можно предположить, что речь шла об основателе Фонда борьбы с коррупцией Алексее Навальном). Появление в России многочисленных партий некоторые люди связали со снижением «уровня ответственности», ответил Путин. «В чем ценность этих партий — они генерируют идеи, критикуют действующую власть», — пояснил президент, но добавил, что «спекулировать, например, на проблеме коррупции, не стоит». Это замечание — своеобразная «шпилька» в адрес организатора нескольких массовых протестов Навального, в которых принимали участие подростки, отметил в разговоре с РБК политолог Алексей Макаркин.
Часть кампании
«Недетский разговор» — попытка привлечь внимание не столько молодежи, сколько их родителей, считает Макаркин. «Это момент апелляции к родителям. В отличие от бабушек и дедушек у них нет привычки обязательно идти голосовать. [Путину] нужен не только высокий результат, но и активное участие», — пояснил РБК Макаркин. Образ президента, обращающего внимание на проблемы школьников, эксперт назвал частью неформально начавшейся президентской кампании.
С тем, что Путин решил сменить имидж и стать «добрым дедушкой», согласен и президент Центра политических технологий Игорь Бунин. Такой образ, по мнению Кремля, понравится населению, предположил эксперт. «Власть испугалась, что молодежь совсем другая, ходит по Тверской [на митинги] и другим городам России, не принимает ту систему ценностей, которая последнее время проповедовалась. На это надо реагировать, встречаться, объяснять», — рассуждает Бунин.
«Сириус» был выбран как место для прямой линии не случайно, согласились опрошенные РБК политологи. «С талантливой молодежью нужно больше общаться. Эта молодежь останется в России и станет производить высокотехнологичные продукты, которые помогут выиграть конкуренцию с Западом», — рассказал Бунин.
Прямое включение из центра образования для одаренных подростков — это еще и попытка привлечь на сторону власти провластных взрослых людей, согласен Макаркин. По его мнению, показанные в ходе прямой линии «умненькие дети с умненькими вопросами» привлекут на избирательные участки большое количество довольно пассивного электората. «Все родители, которые их увидят, пойдут голосовать за Путина, чтобы однажды и их дети попали в такую школу», — добавил он.
Центр «Сириус» Путину «хорошо знаком в отличие, к примеру, от рискованной площадки в виде московской школы», объяснил выбор площадки политолог Глеб Павловский. Он согласен с тем, что идею встречи с детьми Путину могли подсказать после протестных митингов с участием молодежи. Однако в итоге разговор с детьми стал мало отличим от разговора со взрослыми, а дети говорили «не своими» словами, указал эксперт. На это, по его мнению, указывает отсутствие «атмосферы спонтанности», а за вопросами про деятельность после президентства следовали явно подготовленные реплики главы государства.
Образовательный центр «Сириус» и фонд «Талант и успех»
Всероссийский центр по работе с талантливыми детьми «Сириус» создан по инициативе Владимира Путина на базе объектов олимпийской инфраструктуры. В попечительский совет «Сириуса» входят Владимир Путин, помощники президента Андрей Фурсенко и Игорь Левитин, руководитель администрации президента Антон Вайно, вице-премьеры Дмитрий Козак и Виталий Мутко, министр культуры Владимир Мединский и др.
Создателем центра выступил образовательный фонд «Талант и успех». Фонд зарегистрирован в декабре 2014 года, его руководителя — Елену Шмелеву — на эту должность пригласил лично Владимир Путин. Среди его учредителей знакомый Владимира Путина Сергей Ролдугин, ставший известным после публикации материалов о панамских офшорах, когда оказалось, что он является бенефициаром компаний, владевших пакетами КамАЗа и АвтоВАЗа, одним из акционеров крупнейшего продавца телевизионной рекламы в России «Видео Интернешнл».
За 2015 год фонд потратил 10,2 млрд руб. Около 6,2 млрд руб. — на выкуп здания гостиницы Azimut, которую теперь занимает образовательный центр «Сириус», у структур Виктора Вексельберга. На проезд, пребывание и реализацию образовательных программ школьников в «Сириусе» фонд тратит федеральные субсидии. Сообщалось, что образовательная деятельность центра обходится почти в 1 млрд руб. в год. В ноябре 2016 года Путин выразил недовольство тем, как фонд расходует средства. Он отметил, что организация не тратит полученные деньги, и пригрозил направить их на более актуальные цели.