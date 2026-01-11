В Эстонии в набор для борьбы с суицидом у подростков включили спиннер

Фото: sotsiaalkindlustusamet.ee

Департамент социального страхования Эстонии разработал набор для подростков для избавления от суицидальных мыслей. Об этом сообщила советник департамента соцстрахования Ксению Репсон-Дефорж в эфире ETV, передает телерадиокомпания ERR.

«Набор нацелен на категорию от 10 до 19 лет. В этой возрастной категории очень мало смертей, но 25% летальных исходов приходится на суицид. Чтобы снизить проявление тревожности и беспокойства, мы придумали набор, который воздействует на разные органы чувств и помогает отвлечься», — заявила Репсон-Дефорж.

По ее словам, в образец набора вошли раскраска-мандала, фломастеры, губная гармошка в качестве альтернативы вейпу, ароматическая свеча, спиннер, кубик Рубика, мяч-антистресс, жевательные конфеты, беруши, грелка, золотая медаль и красный маркер для имитации повреждений.

Департамент соцстрахования считает, что подобные наборы не заменят профессиональную помощь, но помогут выиграть время в критический момент.

В качестве цели проекта Репсон-Дефорж назвала распространение таких наборов в общеобразовательных школах, молодежных и медицинских центрах.