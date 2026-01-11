 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Эстонии в набор для борьбы с суицидом у подростков включили спиннер

Фото: sotsiaalkindlustusamet.ee
Фото: sotsiaalkindlustusamet.ee

Департамент социального страхования Эстонии разработал набор для подростков для избавления от суицидальных мыслей. Об этом сообщила советник департамента соцстрахования Ксению Репсон-Дефорж в эфире ETV, передает телерадиокомпания ERR.

«Набор нацелен на категорию от 10 до 19 лет. В этой возрастной категории очень мало смертей, но 25% летальных исходов приходится на суицид. Чтобы снизить проявление тревожности и беспокойства, мы придумали набор, который воздействует на разные органы чувств и помогает отвлечься», — заявила Репсон-Дефорж.

На OpenAI подали в суд из-за случаев суицида после общения с ChatGPT
Технологии и медиа
Фото:Андрей Любимов / РБК

По ее словам, в образец набора вошли раскраска-мандала, фломастеры, губная гармошка в качестве альтернативы вейпу, ароматическая свеча, спиннер, кубик Рубика, мяч-антистресс, жевательные конфеты, беруши, грелка, золотая медаль и красный маркер для имитации повреждений.

Департамент соцстрахования считает, что подобные наборы не заменят профессиональную помощь, но помогут выиграть время в критический момент.

В качестве цели проекта Репсон-Дефорж назвала распространение таких наборов в общеобразовательных школах, молодежных и медицинских центрах.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

В России запланировали ввести генетические тесты для будущих родителей

Прокуратура взяла на контроль ликвидацию последствий снегопада в Москве

Гренландия призвала США прекратить «неуважительное отношение» к острову

Трамп отверг идею о проведении операции по «захвату» Путина

Вологодский губернатор объявил об искоренении алкомаркетов в регионе

Власти Ирана сообщили об аресте сотни вооруженных участников беспорядков
Авторы
Теги
Илья Трапезников
Эстония детский суицид психологическая помощь
Материалы по теме
Смерть врача в Москве после приезда к ребенку посчитали самоубийством
Общество
МВД назвало причину гибели 12-летнего подростка в подмосковной Сходне
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
«Манчестер Юнайтед» впервые за 44 года вылетел на старте обоих Кубков Спорт, 22:04
«Реал» включил Мбаппе в запас на финал Суперкубка Испании Спорт, 21:46
Москвичей предупредили о 30-градусных морозах во второй половине января Город, 21:41
В Шереметьево отчитались о передаче владельцам более половины багажа Общество, 21:21
В Эстонии в набор для борьбы с суицидом у подростков включили спиннер Общество, 21:15
Британия произведет для Украины ракеты с дальностью полета 500 км Политика, 20:59
На Кипре пропал экс-глава «Уралкалия» Баумгертнер Общество, 20:57
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
ЦСКА победил «Спартак» в КХЛ благодаря дублю Полтапова Спорт, 20:47
Жертвой атаки БПЛА на Воронеж стала учительница Общество, 20:32
Будущее с поставкой: зачем инвестору фьючерсы на акции #всенабиржу!, 20:30
Глава IIHF исключил отказ НХЛ от поездки на Игры из-за проблем на арене Спорт, 20:28
Белый дом задумался о вариантах помощи участникам протестов в Иране Политика, 20:18
Орбан заявил, что помощь Украине приведет ЕС «к экономическому краху» Политика, 20:04
Конец «черных ящиков»: как промышленность переходит на открытый код Отрасли, 19:58