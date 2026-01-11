На Кипре пропал экс-глава «Уралкалия» Баумгертнер

Баумгертнера последний раз видели около его дома в Лимасоле 7 января, сигнал его телефона зафиксировали в скалистой местности. Поиски начались 10 января, к ним привлекли вертолет. Их приостановили до утра 12 января из-за непогоды

Владислав Баумгертнер (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Бывший генеральный директор ОАО «Уралкалий» Владислав Баумгертнер пропал на Кипре. О его исчезновении сообщила местная полиция.

Власти уже начали операцию по розыску бизнесмена.

«Полиция обращается за информацией, которая может помочь в розыске Владислава Баумгертнера, 56-летнего гражданина России, который с 7 января 2026 года отсутствует по месту жительства в Лимасоле», — говорится в сообщении управления уголовного розыска провинции Лимасол.

Полиция уточнила, что разыскивается мужчина ростом 1,9 м, «худощавого телосложения, с седыми волосами». В последний раз его видели в черных коротких брюках и черной футболке с коротким рукавом.

Philenews сообщает, что Баумгертнера последний раз видели 7 января покидающим свою резиденцию в Лимасоле. Затем сотрудник его компании сообщил о пропаже мужчины после того, как он не ответил на многочисленные звонки. Поиски начались 10 января в районе Писсури — там на «крутом, скалистом побережье» в последний раз был зафиксирован сигнал мобильного телефона бизнесмена.

11 января к поисковой операции подключили вертолет и беспилотники, также в ней приняли участие подразделения гражданской обороны и добровольцы. Вечером поиски приостановили из-за проливного дождя и неблагоприятных погодных условий. Операцию планируют возобновить утром 12 января.

РБК направил запрос в Посольство Российской Федерации в Республике Кипр.

Владислав Баумгертнер работал в «Уралкалии» в 2003-2013 годах. Он занимал должности коммерческого, а затем генерального директора компании. Летом 2013 года Баумгертнера арестовали в Минске, куда он приехал по приглашению тогдашнего премьера-министра Белоруссии Михаила Мясниковича на переговоры по сотрудничеству.

В июле 2013 года «Уралкалий» объявил, что меняет сбытовую политику и будет продавать удобрения самостоятельно, делая упор на объемах, а не на цене продаж. До этого момента концерн продавал свою продукцию на экспорт через Белорусскую калийную компанию (БКК), совместное предприятие с государственным «Беларуськалием».

Белорусские власти обвинили Баумгертнера он в составе преступной группы занижал реальные цены на продаваемый калий и переводил разницу подконтрольным компаниям. Размер ущерба оценивался в $100 млн.

Бизнесмен провел месяц в белорусском СИЗО, в конце сентября его отпустили под домашний арест. Источник, близкий к «Уралкалию», рассказывал РБК, что вопрос о смягчении меры пресечения Баумгертнеру решался на встрече президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи.

Осенью дело в отношении Баумгертнера по ч.3 ст.33 и ч.2 ст.201 (организация преступления, злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) возбудили в России. Его заочно арестовали и объявили в международный розыск.

Белоруссия одобрила экстрадицию Баумгертнера в Россию после объявления о сделке по продаже «Уралкалия». Он провел месяц в СИЗО «Водник», затем был переведен под домашний арест, а осенью 2014-го его отпустили под подписку о невыезде. В феврале 2015 года генеральный прокурор Белоруссии Александр Конюк заявил, что в России уголовное дело против Баумгертнера прекращено.

В августе 2015 года он занял пост генерального директора Global Ports, откуда ушел в марте 2017-го.