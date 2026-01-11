В Шереметьево отчитались о передаче владельцам более половины багажа

Более половины единиц багажа к 17:30 мск были доставлены адресно владельцам. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта «Шереметьево».

В Шереметьево возникли трудности с выдачей багажа в середине 9 января на фоне накрывшего Москву снегопада, ставшего сильнейшим за последние полвека. К утру 10 января люди ждали свои чемоданы, как передавал из аэропорта корреспондент РБК, по шесть часов.

К вечеру 10 января администрация авиагавани сообщила, что проблемы с выдачей багажа пассажирам прибывших рейсов решены, а ситуация «полностью нормализована».

На фоне снегопада в Москве и Подмосковье 10 января столичные аэропорты Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский обслужили 1529 рейсов, что больше чем показатель 30 декабря 2025 года, когда в столице были «благоприятные метеоусловия». При этом утром 10 января аэропорт Шереметьево временно прекратил принимать рейсы из-за неблагоприятных погодных условий до 10:00 мск.

Столичный регион накрыл снежный циклон «Фрэнсис». Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что за ночь на 9 января высота снежного покрова в Москве достигла 31 см, что стало рекордным показателем с начала зимнего сезона.