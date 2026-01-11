Москвичей предупредили о 30-градусных морозах во второй половине января

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

К 20 и 21 января в Москве ночью температура может упасть до минус 30 градусов. Об этом ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил в телеграм-канале.

По словам синоптика, в течение следующей недели под влиянием южного циклона может пройти снег с общим количеством до 5 мм, а в течение суток термометры покажут от минус 3 до минус 8. При этом температура будет снижаться и в выходные 17 и 18 января достигнет минус 23 градусов.

«По предварительным расчетам, 19 января, как и полагается, ударят настоящие крещенские морозы — под утро до -20–25. А вот 20 и 21 января по ночам холод усилится до -25–30, днем -12–17, что на 15 градусов ниже нормы климата. Аномальные морозы могут простоять почти неделю», — написал Тишковец.

Из-за сильнейшего за последние полвека снегопада в аэропорту Шереметьево возникли проблемы с выдачей багажа пассажирам прибывших рейсов. Ситуацию удалось нормализовать к вечеру 10 января, при этом к вечеру 11 января более половины единиц багажа к 17:30 мск удалось адресно доставить владельцам.