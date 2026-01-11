Британия произведет для Украины ракеты с дальностью полета 500 км

Ракеты Nightfall пока существуют только в проекте, однако в Лондоне уже ищут компанию, которая занялась бы их производством для Киева

Фото: Matt Cardy / Getty Images

Великобритания намерена в ближайшее время начать производство для Украины ракет Nightfall, дальность полета которых достигает 300 миль (примерно 500 км). Как сообщает Daily Mail со ссылкой на министра обороны Джона Хили, в настоящее время Министерство обороны Великобритании занимается поиском компаний, которые произведут первые три ракеты на общую стоимость 9 млн фунтов стерлингов.

По различным оценкам, Nightfall сможет нести до 300 кг взрывчатки и будет чуть тяжелее американской ATACMS. При этом ожидается, что стоить она будет дешевле.

Преимуществом системы, о которой впервые стало известно в августе, называется большая скорость. С момента запуска до прилета, как предполагается, должно пройти не больше 10 минут. При этом экипаж пусковой установки сможет сменить место дислокации в течение пяти минут.

Еще одним достоинством Nighfall называют ее точность. Благодаря наведению при помощи системы GPS погрешность места прилета должна составить не больше пяти метров.

Помимо Nightfall британцы также намерены производить для Украины дроны Octopus, которые должны будут перехватывать российские беспилотники.

Владимир Путин в октябре, комментируя заявления украинских властей о планах получить у американцев дальнобойные ракеты Tomahawk, предупредил, что такое развитие событий будет означать эскалацию, а ответ России «будет очень сильным, если не сказать ошеломляющим».

В конце 2024 года президент США Джо Байден одобрил использование Украиной британских Storm Shadow и американских ATACMS по целям на территории России. Однако после возвращения Трампа в Белый дом Пентагон ввел процедуру проверки для одобрения ударов вглубь России с использованием американских ракет или ракет с американскими компонентами.