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У ставок низкий сезон
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У ставок низкий сезон
Газета № 128 (2625) (2107) Деньги, 20 июл, 23:48
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У ставок низкий сезон
Куда вложить доллары и евро в июле
За прошедший месяц средние ставки по валютным депозитам в 15 крупнейших банках вновь снизились. Где в июле можно найти самые выгодные условия по вкладам в долларах и евро?
Фото: bogusfreak для РБК

В период с 20 июня по 20 июля средние ставки по валютным вкладам в топ-15 банков по объему привлеченных средств физлиц незначительно уменьшились. Максимальное снижение было зафиксировано по вкладам в долларах сроком на полгода — оно составило 0,16 п.п. Это произошло главным образом за счет сокращения доходности почти всех депозитов в валюте, предлагаемых Московским индустриальным банком (МИБ), а также падения ставок в Россельхозбанке по долларовым вкладам на срок три и шесть месяцев. Рост доходности наблюдался только в двух банках: Промсвязьбанке, где выросла ставка по долларовым депозитам на год, и в том же Россельхозбанке, который поднял ставку по своему единственному вкладу в долларах на такой же срок.

В целом предложения по годовым депозитам в долларах и евро практически не изменились с прошлого месяца. Максимальную доходность депозитов в долларах сроком на год предлагают Альфа-банк, Бинбанк и МКБ — по 1,4% годовых. По доходности вкладов в евро лидируют Бинбанк, МКБ (по 0,7%), а также банк «Открытие» (0,2%). Наиболее высокую доходность по вкладам в долларах и евро сроком на полгода предлагают МКБ и Бинбанк. Долларовый депозит в них можно оформить под 1,1% годовых, а вклад в евро — под 0,35 и 0,3% годовых соответственно. Самые высокие ставки по вкладам в долларах сроком на три месяца можно найти в МКБ и Альфа-банке — 0,75 и 0,55% годовых соответственно, по трехмесячным депозитам в евро — в Бинбанке (0,15%), «Открытие» (0,1%) и МИБ (0,1%).

Почему изменились ставки в банках

Если МИБ понизил ставки по старым продуктам, то изменения в ставках Россельхозбанка обусловлены прекращением приема денег на вклад «Классический» и запуском нового депозита «Доходный». Как рассказал РБК представитель пресс-службы Россельхозбанка, вклад «Доходный» был введен в рамках обновления депозитной линейки для физических лиц. Ставка по этому продукту зависит от суммы размещенных средств — чем больше денег внесет клиент, тем выше будет доходность. Максимальная процентная ставка в иностранной валюте по этому вкладу достигает 1,4% годовых.

У Промсвязьбанка также появился новый продукт — депозит под названием «Мой доход». «Этот вклад в долларах стал ответом на спрос клиентов, у которых в настоящий момент заканчиваются валютные депозиты и есть интерес к предложениям разных банков», — рассказывает представитель Промсвязьбанка. За открытие вклада в мобильном и интернет-банке клиент получает надбавку в 0,25% годовых.

Опрошенные РБК финансисты признают, что в последние месяцы падение ставок по депозитам в валюте замедлилось. «Ставки настолько низкие, что их дальнейшее понижение принципиально ничего не изменит для банков, — рассуждает главный эксперт «Интерфакс-ЦЭА» Алексей Буздалин. — Мы также видим, что наметилась некая тенденция на девальвацию рубля, это означает, что спрос на валютные депозиты будет расти». По мнению эксперта, в этих условиях банкам нет смысла повышать процентные ставки.

Вместе с тем замдиректора центра макроэкономического прогнозирования Бинбанка Наталия Шилова считает, что в долгосрочной перспективе все же возможен умеренный рост ставок за счет укрепления курсов доллара и евро. «В ближайшие год-два ставки, вероятно, будут расти, поскольку ФРС США продолжит повышать процентную ставку, а ЕЦБ в 2018 году, вероятно, откажется от программы выкупа активов, и «бесплатных» евро в финансовой системе будет все меньше и меньше», — поясняет она. Таким образом, в течение года можно ожидать роста ставок по депозитам в пределах 0,25–0,5 п.п. в зависимости от агрессивности действий иностранных центральных банков, убеждена Шилова.

Куда вкладывать валюту

В текущей ситуации, когда растут риски девальвации рубля и высока волатильность на валютном рынке, сбережения необходимо диверсифицировать, считают эксперты. «В любом случае 40–50% сбережений нужно держать в валюте, — советует Алексей Буздалин. — А в качестве альтернативы уместно упомянуть инвестиции в валютные еврооблигации российских эмитентов». Эксперт добавляет, что облигации можно в любой момент продать, а в случае досрочного закрытия вклада набежавшие проценты, как правило, теряются.

Принято считать, что инвестиции в евробонды подходят только очень обеспеченным инвесторам, поскольку номинал валютных облигаций — это обычно десятки тысяч долларов, но на Московской бирже некоторые валютные облигации продают «дроблеными» лотами по $1 тыс. Также у инвестора есть возможность вложиться в ПИФ или биржевой инвестиционный фонд (ETF), инвестирующие в евробонды.

Консультант консалтинговой группы «Личный капитал» Дмитрий Герасименко соглашается, что еврооблигации являются лучшей альтернативой валютным депозитам. Также он советует рассмотреть покупку паев зарубежных фондов дивидендных акций. При умеренном уровне риска облигации могут принести около 4% годовых, а дивидендные акции — до 6% в валюте, резюмирует он.

Автор: Екатерина Аликина.
Теги: евро , валютные вклады , Доллар , Ставки
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