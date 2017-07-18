Тариф «Единая Россия»

ФАС предписала «большой четверке» изменить систему оплаты за роуминг внутри страны

ФАС выдала предупреждение «большой четверке» операторов мобильной связи. В ведомстве посчитали неоправданными ее тарифы в национальном роуминге, на котором операторы могли заработать до 35 млрд руб. в прошлом году

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Федеральная антимонопольная служба официально предупредила ПАО «ВымпелКом» (оказывает услуги под брендом «Билайн»), ПАО «МТС», ПАО «МегаФон» и ООО «Т2 Мобайл» (бренд Tele2) о необходимости в двухнедельный срок изменить тарифы на услуги связи в поездках, исключив необоснованную разницу, сообщается на сайте ведомства.

Изучив тарифы сотовых операторов на услуги сотовой связи в домашнем регионе и вне его, ФАС пришла к выводу, что абонентам предлагаются условия, при которых более дорогой тарифный план уменьшает разницу в ценах на услуги сотовой связи дома и во время поездок. Например, если потребитель приобретает самый дорогой пакет, то он не доплачивает при выезде за пределы своего региона. Если же абонент является владельцем тарифного плана в средней ценовой категории, то оговоренный объем минут, СМС и интернета действителен только в домашнем регионе, а в национальном роуминге ему приходится платить согласно базовым тарифам.

По заключению ФАС, эти действия «большой четверки» ни экономически, ни технологически не обоснованны. «Наша задача в том, чтобы роуминга внутри страны у нас не было, — пояснила начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елена Заева. — В ноябре 2016 года для этого ФАС была создана рабочая группа с участием операторов связи, на которой обсуждали различные сценарии реализации того, чтобы абоненты не доплачивали за связь во время поездок по России. В марте мы констатировали, что операторы не предприняли никаких значимых действий для того, чтобы абоненты увидели желаемый результат, и приступили к расследованию». «Детально изучив все аспекты», в ФАС выдали предупреждение по устранению нарушения.

Операторам предписано изменить условия тарифных планов, а также уведомить абонентов о таких изменениях.

Затяжное решение

По словам Заевой, у операторов есть 14 дней, чтобы выполнить решение ФАС; за десять дней до введения новых тарифов они обязаны уведомить абонентов — то есть всего у них в распоряжении 24 дня. «Если нарушения не будут устранены, в соответствии с законом в течение десяти дней антимонопольный орган возбудит дело о нарушении антимонопольного законодательства. После этого создается комиссия, на рассмотрение дела отводится три месяца, в случае необходимости — шесть месяцев, — рассказывает Заева. — При этом антимонопольный орган также вправе воспользоваться таким инструментом, как перечисление в федеральный бюджет необоснованно полученного дохода. Однако у компаний есть возможность обжаловать решение ФАС».

«Предписание ФАС может быть обжаловано в соответствующей комиссии самой ФАС, а также в арбитражном суде, — говорит партнер адвокатского бюро «А2» Михаил Александров. — Обращение в суд приостанавливает исполнение предписания. То есть все время, пока суд первой инстанции, а затем и апелляции будут рассматривать дело, предписание действовать не будет. Это вполне может занять год или даже больше».

В МТС, «ВымпелКоме» и Tele2 ответить на запрос РБК отказались.

По итогам 2016 года суммарные доходы МТС от международного и внутрисетевого роуминга составили 24,39 млрд руб., или 5,6% от годовой выручки. Другие операторы «большой четверки» доходы от роуминга не раскрывают. «Весь роуминг, как правило, составляет не более 5–6% от всех доходов операторов, при этом большая часть данной суммы приходится на международный роуминг. Внутрисетевой роуминг составляет максимум 1% от выручки, поэтому операторы, даже в случае его отмены, потеряют не слишком много», — говорит аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин.

Он также отмечает, что раньше наличие внутрисетевого роуминга операторы объясняли необходимостью платить за чужие магистральные каналы, однако «у всей «большой тройки» сейчас свои магистрали». «Я думаю, операторы будут пытаться оспорить решение ФАС, потому что они сейчас в принципе борются за каждую копейку, так как доходы от голосовой связи падают. Но в целом драматического эффекта от отмены внутрисетевого роуминга для операторов не будет. Есть вероятность, что будет даже обратный эффект: узнав об отмене внутрисетевого роуминга, люди начнут активнее и охотнее звонить, что, наоборот, позволит операторам заработать», — говорит Либин.

Общая выручка «большой четверки» от роуминга в России за 2016 год составила примерно 35 млрд руб., то есть менее 4% в структуре доходов, оценил гендиректор компании «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов.

По его словам, уже сейчас абоненты платят во внутрироссийском роуминге столько же, сколько и в домашнем регионе; позволяющие делать это тарифы есть у Tele2 и «ВымпелКома», но не все абоненты ими пользуются. «ФАС хочет форсировать переход на единые цены по России, в принудительном порядке заставить операторов на них перейти», — говорит Анкилов. Как отметил эксперт, рано или поздно все операторы отменили бы роуминг внутри страны. «У «ВымпелКома» половина абонентов была бы на «безроуминге» к концу этого года; в принципе операторы в состоянии это предложить, — поясняет он. — Но проблема в том, что им это невыгодно. В частности, в Крыму отсутствуют федеральные операторы и местные компании выставляют очень высокие тарифы на обслуживание абонентов».

Помимо того что абонент будет платить в роуминге столько же, сколько и дома, существуют и негативные последствия исполнения решения ФАС, продолжает он. «Либо у операторов будет меньше денег для развития сетей в дальнейшем, либо операторы будут поднимать немного тарифы, на 15–20 руб., чтобы компенсировать доходы от роуминга», — заключил он.

Варианты отмены

В конце июня депутаты от «Справедливой России» внесли в Госдуму поправки в закон «О связи», которые предусматривают отмену наценки за вызовы в роуминге во время путешествий по стране. Лидер партии Сергей Миронов, комментируя это предложение, назвал внутренний роуминг «анахронизмом». Со схожим предложением выступили и депутаты ЛДПР. По их мнению, нужно отменить роуминг не только в России, но и в Белоруссии. При этом они указали на полную отмену роуминга в странах ЕС, Норвегии, Исландии и Лихтенштейне с середины июня.

О том, что в России роуминга быть не должно, говорил и глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев. «Я считаю, что наличие роуминга в Крыму или Московской области для москвичей — это просто позор. Что, не в своей стране живем, что ли?» — заявил он.

О возможном отказе от внутрисетевого роуминга в декабре 2016 года заявляли в «ВымпелКоме». Гендиректор компании Шелль Мортен Йонсен пояснил, что для отказа от внутрисетевого роуминга придется снизить ставку тарифа, по которому операторы рассчитываются друг с другом за звонки абонентов.

«Антисоциальной» назвал идею отмены национального роуминга заместитель главы Минкомсвязи Дмитрий Алхазов. По его мнению, в этом случае увеличатся расходы на путешествующих абонентов и дополнительная финансовая нагрузка ляжет на тех, кто все время находится в домашнем регионе.

В 2016 году внутренний турпоток в летний сезон впервые превысил турпоток за рубеж, согласно данным Ростуризма. По итогам прошлого года объем внутреннего туризма достиг 55 млн человек. ​По словам Алхазова, «если сейчас выровнять всю страну», то регионы, в которых связь стоит дешевле, будут субсидировать регионы, где эти услуги стоят дороже.​