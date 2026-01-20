Аэропорты Пензы и Саратова возобновили прием и отправку рейсов

В аэропортах Пензы и Саратова сняли ограничения на прием и выпуск рейсов, сообщает Росавиация.

«Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

В воздушном хабе Пензы ограничения ввели в 1:16 мск, в Саратове — в 23:37. Сняли меры в обоих аэропортах в 4:10 мск.

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил об отмене режима беспилотной опасности и плана «Ковер».

На момент публикации материала продолжают действовать ограничения на полеты в аэропортах Самары и Ярославля.