Аэропорты Пензы и Саратова возобновили прием и отправку рейсов
В аэропортах Пензы и Саратова сняли ограничения на прием и выпуск рейсов, сообщает Росавиация.
«Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.
В воздушном хабе Пензы ограничения ввели в 1:16 мск, в Саратове — в 23:37. Сняли меры в обоих аэропортах в 4:10 мск.
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил об отмене режима беспилотной опасности и плана «Ковер».
На момент публикации материала продолжают действовать ограничения на полеты в аэропортах Самары и Ярославля.
