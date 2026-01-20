В Киеве прозвучали взрывы на фоне воздушной тревоги
В Киеве объявлена воздушная тревога, сообщила городская военная администрация, призвав граждан оставаться в укрытиях. Глава администрации Тимур Ткаченко в телеграм-канале заявил об атаке.
«РБК-Украина» и «Суспiльне» пишут о взрывах в украинской столице. Также они сообщали о взрывах в Днепре.
Ткаченко позже сообщил о пожарах в Днепровском районе Киева. Мэр города Виталий Кличко заявил о пострадавшем. Позднее он рассказал о перебоях со светом на левой части Днепра. «Объекты социальной инфраструктуры переходят на автономный режим питания», — написал Кличко в телеграм-канале.
Сигналы воздушной тревоги звучат на большей части Украины, в том числе в Киевской, Днепропетровской, Сумской, Харьковской, Черниговской и других областях.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
