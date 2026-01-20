 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

В Киеве прозвучали взрывы на фоне воздушной тревоги

Сюжет
Военная операция на Украине
Власти Киева сообщили о пожарах. Кличко рассказал о проблемах со светом

В Киеве объявлена воздушная тревога, сообщила городская военная администрация, призвав граждан оставаться в укрытиях. Глава администрации Тимур Ткаченко в телеграм-канале заявил об атаке.

«РБК-Украина» и «Суспiльне» пишут о взрывах в украинской столице. Также они сообщали о взрывах в Днепре.

Ткаченко позже сообщил о пожарах в Днепровском районе Киева. Мэр города Виталий Кличко заявил о пострадавшем. Позднее он рассказал о перебоях со светом на левой части Днепра. «Объекты социальной инфраструктуры переходят на автономный режим питания», — написал Кличко в телеграм-канале.

Сигналы воздушной тревоги звучат на большей части Украины, в том числе в Киевской, Днепропетровской, Сумской, Харьковской, Черниговской и других областях.

В Киевской области ввели экстренные отключения света
Политика
Фото:Thomas Peter / Reuters

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Авторы
Полина Мартынова Полина Мартынова
Лента новостей
Курс евро на 20 января
EUR ЦБ: 90,16 (-0,38) Инвестиции, 19 янв, 17:49 Курс доллара на 20 января
USD ЦБ: 77,76 (-0,08) Инвестиции, 19 янв, 17:49
The i Paper узнала об остановке обмена разведдаными Европы с США Политика, 04:24
Аэропорты Пензы и Саратова возобновили прием и отправку рейсов Политика, 04:23
Ким Чен Ын публично раскритиковал и уволил вице-премьера Политика, 04:16
Президент Сирии поговорил с Трампом после прекращения боев с курдами Политика, 03:49
Глава Камчатки запросил помощи у правительства из-за аномальных осадков Общество, 03:45
В Киеве прозвучали взрывы на фоне воздушной тревоги Политика, 03:31
Полиция Кипра раскрыла, когда подтвердят гибель Баумгертнера Общество, 03:01
Самолеты ВС США отправились в Гренландию на фоне угроз Трампа Политика, 02:36
Полиция сообщила о задержаниях после стрельбы на юго-востоке Москвы Общество, 02:15
Аэропорт Самары приостановил полеты Политика, 02:14
В Белгородской области решили разместить пункты обогрева Политика, 01:39
Аэропорты Пензы и Ярославля временно ограничили полеты Политика, 01:21
Politico назвало способы ЕС «прижать» Трампа с «базукой» и картой Китая Политика, 01:16
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00