Военная операция на Украине⁠,
Аэропорт Самары приостановил полеты

Военная операция на Украине

В аэропорту Самары (Курумоч) временно запретили принимать и отправлять рейсы, сообщает пресс-служба Росавиации.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

Ранее полеты запретили в воздушных хабах Саратова, Ярославля и Пензы. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко предупредил о введении плана «Ковер» в регионе.

Также ограничения действовали в аэропорту Калуги. Росавиация сообщила об их снятии, таким образом ограничения продержались чуть более четырех часов — с 21:58 мск до 2:10 мск.

Аэропорты Пензы и Ярославля временно ограничили полеты
Политика

Ранее в аэропорту Самары ограничения на полеты вводили утром 15 января, они действовали более двух с половиной часов — с 7:01 до 9:37 мск.

