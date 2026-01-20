Аэропорт Самары приостановил полеты

В аэропорту Самары (Курумоч) временно запретили принимать и отправлять рейсы, сообщает пресс-служба Росавиации.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

Ранее полеты запретили в воздушных хабах Саратова, Ярославля и Пензы. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко предупредил о введении плана «Ковер» в регионе.

Также ограничения действовали в аэропорту Калуги. Росавиация сообщила об их снятии, таким образом ограничения продержались чуть более четырех часов — с 21:58 мск до 2:10 мск.

Ранее в аэропорту Самары ограничения на полеты вводили утром 15 января, они действовали более двух с половиной часов — с 7:01 до 9:37 мск.