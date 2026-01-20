На Украине решили создать «антидроновый купол»

 Перейти к основному контенту
Украина сменит подход к использованию ПВО Воздушными силами, заявил Зеленский. Федоров уточнил, что задача — создать «антидроновый купол». Этим займется новый замком украинских ВС Елизаров, командовавший подразделением дронов

Украина изменит подход к использованию системы противовоздушной обороны (ПВО) Воздушными силами, объявил украинский президент Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.

«Будет новый подход к применению ПВО воздушными силами — то, что касается мобильных огневых групп, дронов-перехватчиков, других средств «малой» противовоздушной обороны. Эта система будет преобразована», — сказал глава государства.

Также он рассказал о назначении нового заместителя командующего Воздушными силами — им стал Павел Елизаров, командовавший подразделением ударных беспилотников Lazar's group. Он известен по позывному «Лазарь».

Зеленский подчеркнул, что совместно с министром обороны Михаилом Федоровым и военным командованием будет разработана новая организация для эффективной защиты неба.

Федоров в своем телеграм-канале уточнил, что Елизаров будет отвечать за развитие «малой» ПВО и направление перехвата дронов. «Наша задача — построить антидроновый купол над Украиной. Систему, которая не реагирует постфактум, а уничтожает угрозу еще на подлете», — написал министр.

Он отметил эффективность работы подразделения Елизарова и заявил, что этот опыт необходимо «масштабировать». «Трансформация такой системы не происходит за несколько дней, но нужно начать уже сегодня, чтобы в конце концов закрыть этот вопрос», — добавил Федоров.

Министр также анонсировал новые кадровые назначения в ближайшее время.

Кличко заявил о неспособности ПВО защитить Киев
Политика
Виталий&nbsp;Кличко

Еще в середине декабря Зеленский сообщил о дефиците ракет для некоторых систем ПВО. В начале января он призвал европейские страны поставить ракеты, которые находятся на складах. На прошлой неделе Зеленский рассказал, что Украина получила ракеты для систем ПВО, которые военные не могли использовать из-за отсутствия боеприпасов. 

Мэр Киева Виталий Кличко на фоне проблем с украинской энергетикой после атак заявил, что ПВО не может защитить даже столицу Украины. Он призывал жителей уезжать из города из-за проблем с подачей отопления, света и горячей воды.

16 января в украинской энергетике объявили режим чрезвычайной ситуации. 

Полина Мартынова Полина Мартынова
Владимир Зеленский Михаил Федоров ПВО дроны
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Михаил Федоров фото
Михаил Федоров
министр обороны Украины
21 января 1991 года
