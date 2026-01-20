На Украине решили создать «антидроновый купол»

Украина сменит подход к использованию ПВО Воздушными силами, заявил Зеленский. Федоров уточнил, что задача — создать «антидроновый купол». Этим займется новый замком украинских ВС Елизаров, командовавший подразделением дронов

Украина изменит подход к использованию системы противовоздушной обороны (ПВО) Воздушными силами, объявил украинский президент Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.

«Будет новый подход к применению ПВО воздушными силами — то, что касается мобильных огневых групп, дронов-перехватчиков, других средств «малой» противовоздушной обороны. Эта система будет преобразована», — сказал глава государства.

Также он рассказал о назначении нового заместителя командующего Воздушными силами — им стал Павел Елизаров, командовавший подразделением ударных беспилотников Lazar's group. Он известен по позывному «Лазарь».

Зеленский подчеркнул, что совместно с министром обороны Михаилом Федоровым и военным командованием будет разработана новая организация для эффективной защиты неба.

Федоров в своем телеграм-канале уточнил, что Елизаров будет отвечать за развитие «малой» ПВО и направление перехвата дронов. «Наша задача — построить антидроновый купол над Украиной. Систему, которая не реагирует постфактум, а уничтожает угрозу еще на подлете», — написал министр.

Он отметил эффективность работы подразделения Елизарова и заявил, что этот опыт необходимо «масштабировать». «Трансформация такой системы не происходит за несколько дней, но нужно начать уже сегодня, чтобы в конце концов закрыть этот вопрос», — добавил Федоров.

Министр также анонсировал новые кадровые назначения в ближайшее время.

Еще в середине декабря Зеленский сообщил о дефиците ракет для некоторых систем ПВО. В начале января он призвал европейские страны поставить ракеты, которые находятся на складах. На прошлой неделе Зеленский рассказал, что Украина получила ракеты для систем ПВО, которые военные не могли использовать из-за отсутствия боеприпасов.

Мэр Киева Виталий Кличко на фоне проблем с украинской энергетикой после атак заявил, что ПВО не может защитить даже столицу Украины. Он призывал жителей уезжать из города из-за проблем с подачей отопления, света и горячей воды.

16 января в украинской энергетике объявили режим чрезвычайной ситуации.