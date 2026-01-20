Ким Чен Ын публично раскритиковал и уволил вице-премьера

Северокорейский лидер Ким Чен Ын произнес разгромную речь и уволил заместителя премьер-министра Ян Сын Хо во время церемонии ввода в эксплуатацию объекта первой очереди реконструкции и модернизации на Рёнсонском машиностроительном объединении. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ким Чен Ын резко раскритиковал недостатки в руководстве процессом первой очереди технической реконструкции Рёнсонского машиностроительного объединения. По его словам, из-за «безответственности и приспособленчества» некоторых руководителей процесс модернизации столкнулся с излишним хаосом, что привело к трудностям и экономическому ущербу.

«Нынешние силы руководства хозяйством не готовы к упорядочению и технической реконструкции индустрии в стране в целом», — подчеркнул он, отметив, что полагаться на тех, кто «привык к пассивности и безответственности», нельзя.

На месте Ким Чен Ын освободил от должности заместителя премьер-министра Ян Сын Хо. Лидер страны подчеркнул, что будущее Родины требует сильных первопроходцев и настоящих борцов, способных строить модернизированную и передовую экономику, надежно гарантирующую процветание государства.

При этом он выразил благодарность рабочим Рёнсона, преподавателям и научным сотрудникам Политехнического университета имени. Ким Чака и Пхеньянского машиностроительного института, а также строителям и специалистам провинции Южный Хамгён за достижения, важные для самостоятельного экономического развития страны.

Ян Сын Хо занимал должность вице-премьера — министра тяжелой промышленности в правительстве Северной Кореи. Он курировал машиностроительную отрасль.