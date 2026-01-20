В Белгородской области решили разместить пункты обогрева

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал в телеграм-канале адреса пунктов обогрева в различных муниципалитетах региона.

«Это места, куда смогут прийти жители, чтобы погреться, зарядить телефон, выпить горячий чай, получить ответы на возникающие вопросы», — добавил глава области.

Стационарные пункты будут действовать в 18 округах, в том числе в Шебекинском, Грайворонском, Алексеевском, Борисовском, Валуйском. В Красногвардейском и Новооскольском округах также разместят мобильные пункты обогрева.

Ранее Гладков опубликовал адреса пунктов обогрева в Белгородском округе, а до того — в Белгороде. Такие места будут открыты в случае потери энергии «в условиях холодной зимы и возможного удара ВСУ по объектам энергоструктуры», пояснял губернатор.

9 января Гладков сообщил, что более 550 тыс. жителей региона остались без тепла и электроэнергии, почти 200 тыс. человек остались без воды в результате ракетного удара ВСУ по объекту инженерной инфраструктуры. Глава Белгородской области тогда назвал ситуацию непростой и анонсировал создание оперштаба, который должен был обсудить вопрос подключения резервных мощностей.