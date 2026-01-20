 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

В Белгородской области решили разместить пункты обогрева

Сюжет
Военная операция на Украине

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал в телеграм-канале адреса пунктов обогрева в различных муниципалитетах региона.

«Это места, куда смогут прийти жители, чтобы погреться, зарядить телефон, выпить горячий чай, получить ответы на возникающие вопросы», — добавил глава области.

Стационарные пункты будут действовать в 18 округах, в том числе в Шебекинском, Грайворонском, Алексеевском, Борисовском, Валуйском. В Красногвардейском и Новооскольском округах также разместят мобильные пункты обогрева.

Ранее Гладков опубликовал адреса пунктов обогрева в Белгородском округе, а до того — в Белгороде. Такие места будут открыты в случае потери энергии «в условиях холодной зимы и возможного удара ВСУ по объектам энергоструктуры», пояснял губернатор.

Более 550 тыс. человек в Белгородской области остались без света и тепла
Политика

9 января Гладков сообщил, что более 550 тыс. жителей региона остались без тепла и электроэнергии, почти 200 тыс. человек остались без воды в результате ракетного удара ВСУ по объекту инженерной инфраструктуры. Глава Белгородской области тогда назвал ситуацию непростой и анонсировал создание оперштаба, который должен был обсудить вопрос подключения резервных мощностей.

Авторы
Теги
Персоны
Софья Полковникова
Белгородская область Энергия Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков фото
Вячеслав Гладков
политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
