Детям до 14 лет запретили выезд в Белоруссию и Казахстан по свидетельству

В России вступили в силу изменения в закон о въезде и выезде из России. Теперь для всех детей до 14 лет потребуется загранпаспорт. Выехавшие ранее из страны по свидетельству смогут вернуться обратно

Фото: Комсомольская правда / Global Look Press

Вступили в силу изменения в ФЗ «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ». Теперь ребенку до 14 лет необходимо оформить загранпаспорт для путешествия в Белоруссию, Абхазию, Казахстан, Южную Осетию и Киргизию. Изменения вступили в силу с 20 января.

Ранее несовершеннолетние россияне могли путешествовать по свидетельству о рождении в перечисленные страны. Со вторника наличие загранпаспорта у ребенка до 14 лет необходимо для поездки и по этим пяти направлениям.

По словам зампреда комитета Госдумы по туризму Сергея Кривоносова, свидетельство о рождении не содержит фотографию, по нему невозможно точно установить личность ребенка. Единый порядок выезда из страны ввели, «чтобы исключить случаи незаконного вывоза несовершеннолетних за границу и привести процедуру в соответствие с современными стандартами пограничного контроля».

Наличие загранпаспорта необходимо независимо от того, кто сопровождает ребенка. Дети, которые выехали по свидетельству о рождении до 20 января, смогут вернуться в Россию по нему же, сообщала официальный представитель МИДа Мария Захарова.

Подать заявление на получение загранпаспорта можно в подразделении по вопросам миграции территориального органа МВД России, в МФЦ или через «Госуслуги». Необходимо подготовить пакет документов: заявление об оформлении заграничного паспорта;

квитанция об уплате госпошлины за оформление документа;

свидетельство о рождении ребенка с отметкой о принадлежности к гражданству Российской Федерации;

свидетельство о регистрации по месту жительства или месту пребывания на территории России;

паспорт одного родителя или опекуна;

для детей старше 14 лет — паспорт ребенка;

данные действующего загранпаспорта ребенка — при наличии;

данные документов о смене ФИО ребенка — при наличии.

Опрошенные РБК юристы советуют во время поездки с несовершеннолетним все равно брать с собой свидетельство о рождении ребенка. Этот документ может пригодится для получения медицинской помощи и подтверждения родства. Кроме того, заграничный паспорт нужен только для выезда из России, пограничная служба других стран может пропустить ребенка по свидетельству о рождении.

Для покупки билета ребенку до 14 лет на поезд, следующий за пределы России, с 20 января также потребуется загранпаспорт, сообщали в РЖД.