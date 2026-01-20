 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Детям до 14 лет запретили выезд в Белоруссию и Казахстан по свидетельству

В России вступили в силу изменения в закон о въезде и выезде из России. Теперь для всех детей до 14 лет потребуется загранпаспорт. Выехавшие ранее из страны по свидетельству смогут вернуться обратно
Фото: Комсомольская правда / Global Look Press
Фото: Комсомольская правда / Global Look Press

Вступили в силу изменения в ФЗ «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ». Теперь ребенку до 14 лет необходимо оформить загранпаспорт для путешествия в Белоруссию, Абхазию, Казахстан, Южную Осетию и Киргизию. Изменения вступили в силу с 20 января.

Ранее несовершеннолетние россияне могли путешествовать по свидетельству о рождении в перечисленные страны. Со вторника наличие загранпаспорта у ребенка до 14 лет необходимо для поездки и по этим пяти направлениям.

По словам зампреда комитета Госдумы по туризму Сергея Кривоносова, свидетельство о рождении не содержит фотографию, по нему невозможно точно установить личность ребенка. Единый порядок выезда из страны ввели, «чтобы исключить случаи незаконного вывоза несовершеннолетних за границу и привести процедуру в соответствие с современными стандартами пограничного контроля».

Наличие загранпаспорта необходимо независимо от того, кто сопровождает ребенка. Дети, которые выехали по свидетельству о рождении до 20 января, смогут вернуться в Россию по нему же, сообщала официальный представитель МИДа Мария Захарова.

Подать заявление на получение загранпаспорта можно в подразделении по вопросам миграции территориального органа МВД России, в МФЦ или через «Госуслуги».

Необходимо подготовить пакет документов:

  • заявление об оформлении заграничного паспорта;
  • квитанция об уплате госпошлины за оформление документа;
  • свидетельство о рождении ребенка с отметкой о принадлежности к гражданству Российской Федерации;
  • свидетельство о регистрации по месту жительства или месту пребывания на территории России;
  • паспорт одного родителя или опекуна;
  • для детей старше 14 лет — паспорт ребенка;
  • данные действующего загранпаспорта ребенка — при наличии;
  • данные документов о смене ФИО ребенка — при наличии.

Юристы сказали, зачем при новых правилах выезда брать свидетельство детям
Общество
Фото:Владимир Гердо / ТАСС

Опрошенные РБК юристы советуют во время поездки с несовершеннолетним все равно брать с собой свидетельство о рождении ребенка. Этот документ может пригодится для получения медицинской помощи и подтверждения родства. Кроме того, заграничный паспорт нужен только для выезда из России, пограничная служба других стран может пропустить ребенка по свидетельству о рождении.

Для покупки билета ребенку до 14 лет на поезд, следующий за пределы России, с 20 января также потребуется загранпаспорт, сообщали в РЖД.

