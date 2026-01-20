Детям до 14 лет запретили выезд в Белоруссию и Казахстан по свидетельству
Вступили в силу изменения в ФЗ «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ». Теперь ребенку до 14 лет необходимо оформить загранпаспорт для путешествия в Белоруссию, Абхазию, Казахстан, Южную Осетию и Киргизию. Изменения вступили в силу с 20 января.
Ранее несовершеннолетние россияне могли путешествовать по свидетельству о рождении в перечисленные страны. Со вторника наличие загранпаспорта у ребенка до 14 лет необходимо для поездки и по этим пяти направлениям.
По словам зампреда комитета Госдумы по туризму Сергея Кривоносова, свидетельство о рождении не содержит фотографию, по нему невозможно точно установить личность ребенка. Единый порядок выезда из страны ввели, «чтобы исключить случаи незаконного вывоза несовершеннолетних за границу и привести процедуру в соответствие с современными стандартами пограничного контроля».
Наличие загранпаспорта необходимо независимо от того, кто сопровождает ребенка. Дети, которые выехали по свидетельству о рождении до 20 января, смогут вернуться в Россию по нему же, сообщала официальный представитель МИДа Мария Захарова.
Подать заявление на получение загранпаспорта можно в подразделении по вопросам миграции территориального органа МВД России, в МФЦ или через «Госуслуги».
Необходимо подготовить пакет документов:
- заявление об оформлении заграничного паспорта;
- квитанция об уплате госпошлины за оформление документа;
- свидетельство о рождении ребенка с отметкой о принадлежности к гражданству Российской Федерации;
- свидетельство о регистрации по месту жительства или месту пребывания на территории России;
- паспорт одного родителя или опекуна;
- для детей старше 14 лет — паспорт ребенка;
- данные действующего загранпаспорта ребенка — при наличии;
- данные документов о смене ФИО ребенка — при наличии.
Опрошенные РБК юристы советуют во время поездки с несовершеннолетним все равно брать с собой свидетельство о рождении ребенка. Этот документ может пригодится для получения медицинской помощи и подтверждения родства. Кроме того, заграничный паспорт нужен только для выезда из России, пограничная служба других стран может пропустить ребенка по свидетельству о рождении.
Для покупки билета ребенку до 14 лет на поезд, следующий за пределы России, с 20 января также потребуется загранпаспорт, сообщали в РЖД.
