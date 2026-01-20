Полиция Кипра раскрыла, когда подтвердят гибель Баумгертнера
Полная медицинская экспертиза человеческих останков, найденных на территории британских военных баз на Кипре рядом с районом поисков пропавшего экс-главы ОАО «Уралкалий» Владислава Баумгертнера, может продлиться несколько недель. Об этом РБК сообщили в полиции Кипра.
Процесс опознания тела продолжается, как и изучение всех обстоятельств смерти. Судмедэксперты проводят детальные анализы, включая токсикологические и биологические исследования образцов тканей, взятых в ходе патологоанатомического исследования. Только результаты этих экспертиз позволят сделать обоснованные выводы о причинах смерти, а также идентифицировать погибшего. Пока Баумгертнера считают живым.
Баумгертнер пропал 7 января. На Кипре вели поиски с привлечением дронов и вертолета. 14 января «Фонтанка» и Protagon со ссылкой на источники сообщили, что сотрудники кипрских правоохранительных нашли тело Баумгертнера на территории британской военной базы в районе Лимассола. В местной полиции РБК уточнили, что эксперты проведут опознание тела, чтобы убедиться в личности умершего.
На следующий день Philenews узнало, что судмедэксперт завершил вскрытие тела. Официально личность будет подтверждена после получения результатов ДНК-тестов, но, предварительно, останки принадлежат 56-летнему российскому бизнесмену, пропавшему 7 января.
Знакомый экс-главы «Уралкалия» Алексей Дозорцев назвал основной версией смерти бизнесмена — несчастный случай. Баумгертнер ходил в походы в район Писсури, а в день его исечзновения была ветреная и дождивая погода.
Владислав Баумгертнер — один из самых известных российских топ-менеджеров 2010-х. Он работал в «Уралкалии» с 2003 по 2013 год, занимал должности коммерческого и генерального директора.
