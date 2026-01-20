Politico назвало способы ЕС «прижать» Трампа с «базукой» и картой Китая

ЕС может ответить на угрозы Трампа разными мерами, в том числе введением пошлин на товары из США, «торговой базукой», сближением с Китаем или продажей американских облигаций, но это может привести к торговой войне, пишет Politico

Фото: Sean Gallup / Getty Images

У Евросоюза «на бумаге» есть несколько вариантов ответа на введение президентом США Дональдом Трампом пошлин в отношении восьми европейских стран, отправивших своих военных в Гренландию на фоне угроз американского лидера взять остров под контроль, пишет Politico, отмечая, что ответные действия могут привести к новой торговой войне.

Трамп анонсировал введение 10-процентных пошлин для Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии с 1 февраля. С 1 июня ставка увеличится до 25%. По словам президента США, страны будут платить эту пошлину до достижения соглашения о приобретении Гренландии.

Politico сообщает, что Брюссель может ввести пошлины на американские экспортные товары стоимостью €93 млрд — эта мера была принята в прошлом году после первого раунда пошлин Трампа, но затем заморожена на полгода после достижения торгового соглашения между ЕС и США. Пошлины ЕС автоматически возобновятся 7 февраля, если Еврокомиссия не предложит продлить мораторий, а страны блока поддержат идею. В случае введения пошлин с обеих сторон Евросоюз и Штаты окажутся в состоянии торговой войны, отмечает издание.

Другой вариант «прижать» Трампа, который Politico называет «самым мощным оружием» в арсенале ЕС, — «торговая базука»: инструмент Евросоюза по борьбе с принуждением (ACI). Этот механизм позволяет вводить дополнительные налоги и сборы для технологических корпораций, точечно ограничивать инвестиции, сужать или закрывать доступ к рынку Евросоюза и его отдельным секторам, а также запрещать компаниям участие в тендерах на государственные контракты.

Однако этот инструмент является новым и Еврокомиссия предложит использовать его, только если будет уверен в поддержке достаточного числа стран — членов, отмечает Politico. Кроме того, в подобном случае потребуется несколько месяцев, чтобы сначала устранить «дипломатические препятствия» между ЕК и администрацией Трампа, пишет издание.

Министр финансов Литва Криступас Вайтекунас в комментарии Politico назвал «торговую базуку» «одним из козырей». «На самом деле он не первый в списке, который вы используете», — сказал он.

Также ЕС может разыграть «китайскую карту», то есть начать сближение с Китаем, как это сделала Канада. Однако для Брюсселя это не такой простой шаг, отмечает издание, поскольку европейские производители могут проиграть конкуренцию с китайскими. «Китайцы превосходят нас по всем основным статьям нашего экспорта и внутреннего производства. Нам понадобится больше барьеров, больше управляемой торговли с Китаем», — говорит торговый эксперт Дэвид Клейманн.

«Ахиллесовой пятой» США является большой государственный долг, причем, по подсчетам Bloomberg, европейские компании государственного и частного секторов владеют примерно 40% иностранных облигаций США.

Politico подчеркивает, что Брюссель может приказать своим банкам и пенсионным фондам избавиться от подобных активов, что «почти наверняка» спровоцирует финансовый кризис. Однако это нанесет ущерб и Европе, поскольку из-за массовой распродажи активы потеряют в цене и кредиторы понесут огромные убытки, пишет издание. Bloomberg добавляет, что большая часть облигаций казначейства США находится в частных фондах, неподконтрольных правительствам.

Пока предпочтительной стратегией ЕС остается сдержанность. «Приоритетом здесь является взаимодействие, а не эскалация и недопущение введения тарифов. <...> Нам нужно быть очень разумными в том, как мы подходим к различию между угрозой и оперативной реальностью», — приводит Politico слова заместителя главного представителя Еврокомиссии Олофа Гилла.

Кроме того, европейские компании в отличие от американских получают выгоду от сохранения патовой ситуации с пошлинами, говорится в материале. В рамках торгового соглашения США снизили ставку для ЕС до 15%, а Евросоюз должен снизить пошлины на промышленные товары из США до нуля, однако угрозы Трампа сорвали голосование по этому вопросу в Европарламенте.

В целом сохранение сплоченности в ЕС, необходимой для принятия ответных мер, является проблемой из-за действий президента США, в частности, введения пошлин только в отношении некоторых стран.

Ожидается, что лидеры стран ЕС обсудят план действий на экстренном заседании 22 января. Как пишет Poiltico, скорее всего, на нем не будет разработан «блестящий план атаки», а, вероятно, обсудят, действительно ли ЕС должен ввести пошлины на товары из США или использовать «торговую базуку».