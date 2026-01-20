The i Paper узнала об остановке обмена разведдаными Европы с США

Угрозы Трампа захватить Гренландию привели к отказу европейских союзников по НАТО обмениваться разведдаными с США, пишет i Paper. Один из источников заявил об опасениях в НАТО, что США используют информацию для захвата острова

Амбиции президента США Дональда Трампа в отношении Гренландии вызывают раскол внутри НАТО, который привел к тому, что европейские страны прекращают делиться разведывательными данными с Вашингтоном, сообщает британская The i Paper со ссылкой на источники.

Высокопоставленный источник в НАТО рассказал газете, что намерение Трампа захватить Гренландию «создает напряженность и недоверие между европейскими и американскими коллегами по НАТО». «Американские коллеги пришли ко мне и попросили прощения; один из них извинился от имени своего народа», — заявил он, добавив, что среди сотрудников НАТО есть мнение, что страна, «на которую мы все равнялись и которую ценим», теперь «нанесла нам удар в спину».

Собеседник i Paper говорит, что сотрудники больше «не говорят открыто» на фоне растущих опасений, что информация попадет к Трампу и может быть использована в попытке захвата Гренландии.

Источник издания в британской разведке назвал ухудшение связей между Белым домом и его союзниками «беспрецедентным» и предупредил, что «отдельные политические потрясения», вызванные Трампом, повлияют на отношения разведок. Источник i Paper в американской разведке заявил, что действия Трампа были «шагами, разрушающими альянс, которые могут полностью изменить мировой порядок на десятилетия вперед».

Великобритания и США обмениваются разведданными со времен Второй мировой войны. После ее окончания страны подписали соглашение об обмене разведывательной информацией UKUSA, которое получило название Two Eyes («Два глаза»). Позже альянс расширился за счет Австралии, Канады и Новой Зеландии, после чего его стали называть Five Eyes («Пять глаз»).

Собеседник газеты из британской газеты добавил, что угрозы Трампа ввести пошлины в том числе против Великобритании подтолкнули к мысли о том, что Вашингтон теперь считает Лондон не союзником по Two Eyes, а скорее «просто частью Европы».

Британия в числе ряда других европейских стран решила отправить своих военных в Гренландию для учений «Арктическая стойкость» после того, как Трамп не исключил захват острова военным путем. Президент США анонсировал введение 10-процентных пошлин на импорт товаров из стран, отправивших военных в Гренландию, в том числе из Великобритании.

Британский премьер-министр Кир Стармер назвал решение Трампа «ошибочным». 18 января он поговорил с американским президентом. На следующий день Стармер заявил, что Лондон намерен продолжать тесные отношения с Вашингтоном в области обмена разведданными. «Это обеспечивает нашу безопасность способами, которые я не могу вам объяснить», — приводит его слова i Paper.

В Евросоюзе рассматривают возможность ответных мер в отношении США, в том числе введение пошлин на американские товары. Источники CBC News и Reuters сообщают, что своих военных в Гренландию может также отправить Канада. По их данным, военные чиновники представили соответствующий план правительству, теперь он ожидает одобрения от премьер-министра Канады Марка Карни.