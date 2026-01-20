Премьер Чехии рассказал о покупке глобуса, чтобы «точно» найти Гренландию

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил о покупке глобуса, чтобы точно увидеть месторасположение Гренландии. Об этом глава чешского кабмина сообщил на брифинге, передает Novinky.

«Я из-за этого [напряженностью вокруг Гренландии, вызванной желанием президента США Дональда Трампа приобрести остров] купил глобус за 15 тысяч — такой красивый, большой, чтобы точно видеть, где находится эта Гренландия», — сказал Бабиш.

Гренландия — самый большой остров в мире, он расположен северо-восточнее побережья Северной Америки. Площадь — около 2,2 млн кв. км, население — 57 тыс. человек. Площадь острова превышает площадь Чехии в 27 раз, подчеркнуло Novinky.

Кроме того, Бабиш назвал убедительными аргументы Трампа об угрозе острову со стороны России и Китая, заявив, что, если Москва запустит ракету «Орешник» в сторону Белого дома, то на 11-й минуте полета ракета будет в небе над Гренландией. «Аргументы президента Трампа о Китае и России являются релевантными, и нужно договариваться», — сказал Бабиш.

По словам Трампа, Гренландия необходима США ради национальной безопасности страны. Кроме того, американский президент заявляет, что Дания не может обеспечить безопасность острова, вокруг которого плавают российские и китайские подводные лодки. Копенгаген опроверг такие данные.

Европейские лидеры поддержали желание Дании сохранить остров за собой и назвали действия США недопустимыми. Некоторые страны, включая Германию, Швецию, Францию, начали военные учения на острове с привлечением не более чем 30 военных. В ответ Трамп решил ввести пошлины против отправивших военных в Гренландию стран.

Россия исходит из того, что Гренландия является территорией Дании, подчеркивал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.