 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Премьер Чехии рассказал о покупке глобуса, чтобы «точно» найти Гренландию

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил о покупке глобуса, чтобы точно увидеть месторасположение Гренландии. Об этом глава чешского кабмина сообщил на брифинге, передает Novinky.

«Я из-за этого [напряженностью вокруг Гренландии, вызванной желанием президента США Дональда Трампа приобрести остров] купил глобус за 15 тысяч — такой красивый, большой, чтобы точно видеть, где находится эта Гренландия», — сказал Бабиш.

Гренландия — самый большой остров в мире, он расположен северо-восточнее побережья Северной Америки. Площадь — около 2,2 млн кв. км, население — 57 тыс. человек. Площадь острова превышает площадь Чехии в 27 раз, подчеркнуло Novinky.

Кроме того, Бабиш назвал убедительными аргументы Трампа об угрозе острову со стороны России и Китая, заявив, что, если Москва запустит ракету «Орешник» в сторону Белого дома, то на 11-й минуте полета ракета будет в небе над Гренландией. «Аргументы президента Трампа о Китае и России являются релевантными, и нужно договариваться», — сказал Бабиш.

Датский генерал опроверг слова Трампа о российских кораблях у Гренландии
Политика
Фото:Joe Raedle / Getty Images

По словам Трампа, Гренландия необходима США ради национальной безопасности страны. Кроме того, американский президент заявляет, что Дания не может обеспечить безопасность острова, вокруг которого плавают российские и китайские подводные лодки. Копенгаген опроверг такие данные.

Европейские лидеры поддержали желание Дании сохранить остров за собой и назвали действия США недопустимыми. Некоторые страны, включая Германию, Швецию, Францию, начали военные учения на острове с привлечением не более чем 30 военных. В ответ Трамп решил ввести пошлины против отправивших военных в Гренландию стран.

Россия исходит из того, что Гренландия является территорией Дании, подчеркивал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп пригласил Путина в состав «Совета мира» по сектору Газа

МВФ снизил прогноз роста ВВП России

Лидеры Европы обсуждают «дикого Трампа» в групповом чате — Politico

Дмитрий Кулеба призвал украинцев сходить выпить кофе в кафе или поесть в ресторане

Общее богатство миллиардеров достигло исторического рекорда. Инфографика

Спецпосланнику Трампа отменили приглашение на участие в гренландской гонке на упряжках

Авторы
Теги
Персоны
Софья Полковникова
Чехия Андрей Бабиш Глобус Гренландия
Андрей Бабиш фото
Андрей Бабиш
премьер-министр Чехии
2 сентября 1954 года
Материалы по теме
Датский генерал опроверг слова Трампа о российских кораблях у Гренландии
Политика
Трамп ответил на вопрос о применении силы в Гренландии
Политика
Дерипаска предложил Европе «полярных медведей» для защиты Гренландии
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 января
EUR ЦБ: 90,16 (-0,38) Инвестиции, 19 янв, 17:49 Курс доллара на 20 января
USD ЦБ: 77,76 (-0,08) Инвестиции, 19 янв, 17:49
Аэропорты Пензы и Ярославля временно ограничили полеты Политика, 01:21
Politico назвало способы ЕС «прижать» Трампа с «базукой» и картой Китая Политика, 01:16
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
На Земле началась магнитная буря на фоне рекордного радиационного шторма Общество, 00:58
Премьер Чехии рассказал о покупке глобуса, чтобы «точно» найти Гренландию Политика, 00:35
На Украине решили создать «антидроновый купол» Политика, 00:17
Детям до 14 лет запретили выезд в Белоруссию и Казахстан по свидетельству Общество, 00:14
Как руководителю найти опору?
Узнайте на событии от РБК
Принять участие
ВЦИОМ предложил понять, какое стихотворение написал ИИ Общество, 00:02
«Маги не раскрывают своих секретов»: 80 лет со дня рождения Дэвида Линча Общество, 00:01 
Российский «индекс страха» установил рекорд за 10 лет. Почему так вышлоПодписка на РБК, 00:01
Тренер Овечкина и рекордсмен. Кто уехал из НХЛ в КХЛ из-за уголовных дел Спорт, 00:00
Крупнейшие банки за месяц резко снизили ставки по вкладам Инвестиции, 00:00
Как изменится платеж по ипотеке в 2026 году Недвижимость, 00:00
Аэропорты Саратова и Калуги приостановили полеты Политика, 19 янв, 23:59