Глава Камчатки запросил помощи у правительства из-за аномальных осадков

Глава Камчатского края Владимир Солодов запросил у правительства России помощь в преодолении последствий аномальных снегопадов. Об этом Солодов сообщил в телеграм-канале.

«По итогам оценки исполнения поручений во время ночного объезда дорог Петропавловска-Камчатского принял решение и обратился в Правительство Российской Федерации за помощью в ликвидации последствий аномальных снегопадов», — говорится в публикации.

Солодов отметил, что на Камчатке не хватает специализированной высокопроходимой техники. Поэтому он «заручился поддержкой» вице-премьера, полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева для выделения Камчатке высокопроизводительных шнекороторов и техники для эвакуации больных и работы скорой помощи там, где обычная техника не может проехать.

Также глава Камчатки попросил уделить внимание ремонту дорог весной и летом из-за возможных серьезных повреждений покрытия в связи с «экстремальной снеговой нагрузкой». Солодов рассчитывает, что его обращение будет рассмотрено максимально оперативно в условиях действующего режима ЧС.

19 января Солодов назвал критической ситуацию на дорогах Петропавловска-Камчатского из-за масштабных снегопадов. По его словам, до 21 января необходимо расширить все магистрали и восстановить полосы движения. Расчистка межквартальных проездов продлится до конца недели, дворовых и внутриквартальных — дольше, с индивидуальными сроками по участкам.

В январе 2026 года на Камчатке произошли самые сильные снегопады за последние 30 лет. Высота сугробов в Петропавловске-Камчатском достигает 1,3 м.