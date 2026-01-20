 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Глава Камчатки запросил помощи у правительства из-за аномальных осадков

Глава Камчатского края Владимир Солодов запросил у правительства России помощь в преодолении последствий аномальных снегопадов. Об этом Солодов сообщил в телеграм-канале.

«По итогам оценки исполнения поручений во время ночного объезда дорог Петропавловска-Камчатского принял решение и обратился в Правительство Российской Федерации за помощью в ликвидации последствий аномальных снегопадов», — говорится в публикации.

Солодов отметил, что на Камчатке не хватает специализированной высокопроходимой техники. Поэтому он «заручился поддержкой» вице-премьера, полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева для выделения Камчатке высокопроизводительных шнекороторов и техники для эвакуации больных и работы скорой помощи там, где обычная техника не может проехать.

Также глава Камчатки попросил уделить внимание ремонту дорог весной и летом из-за возможных серьезных повреждений покрытия в связи с «экстремальной снеговой нагрузкой». Солодов рассчитывает, что его обращение будет рассмотрено максимально оперативно в условиях действующего режима ЧС.

Губернатор назвал критической дорожную ситуацию на Камчатке из-за снега
Общество
Фото:Александр Пирагис / РИА Новости

19 января Солодов назвал критической ситуацию на дорогах Петропавловска-Камчатского из-за масштабных снегопадов. По его словам, до 21 января необходимо расширить все магистрали и восстановить полосы движения. Расчистка межквартальных проездов продлится до конца недели, дворовых и внутриквартальных — дольше, с индивидуальными сроками по участкам.

В январе 2026 года на Камчатке произошли самые сильные снегопады за последние 30 лет. Высота сугробов в Петропавловске-Камчатском достигает 1,3 м.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп пригласил Путина в состав «Совета мира» по сектору Газа

МВФ снизил прогноз роста ВВП России

Лидеры Европы обсуждают «дикого Трампа» в групповом чате — Politico

Дмитрий Кулеба призвал украинцев сходить выпить кофе в кафе или поесть в ресторане

Общее богатство миллиардеров достигло исторического рекорда. Инфографика

Спецпосланнику Трампа отменили приглашение на участие в гренландской гонке на упряжках

Авторы
Теги
Софья Полковникова
Камчатка Владимир Солодов снегопады
Материалы по теме
Губернатор назвал критической дорожную ситуацию на Камчатке из-за снега
Общество
Как Камчатка переживает аномальные снегопады. Фоторепортаж
Общество
Петропавловск-Камчатский снова завалило снегом. Видео
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 января
EUR ЦБ: 90,16 (-0,38) Инвестиции, 19 янв, 17:49 Курс доллара на 20 января
USD ЦБ: 77,76 (-0,08) Инвестиции, 19 янв, 17:49
The i Paper узнала об остановке обмена разведдаными Европы с США Политика, 04:24
Аэропорты Пензы и Саратова возобновили прием и отправку рейсов Политика, 04:23
Ким Чен Ын публично раскритиковал и уволил вице-премьера Политика, 04:16
Президент Сирии поговорил с Трампом после прекращения боев с курдами Политика, 03:49
Глава Камчатки запросил помощи у правительства из-за аномальных осадков Общество, 03:45
В Киеве прозвучали взрывы на фоне воздушной тревоги Политика, 03:31
Полиция Кипра раскрыла, когда подтвердят гибель Баумгертнера Общество, 03:01
Как руководителю найти опору?
Узнайте на событии от РБК
Принять участие
Самолеты ВС США отправились в Гренландию на фоне угроз Трампа Политика, 02:36
Полиция сообщила о задержаниях после стрельбы на юго-востоке Москвы Общество, 02:15
Аэропорт Самары приостановил полеты Политика, 02:14
В Белгородской области решили разместить пункты обогрева Политика, 01:39
Аэропорты Пензы и Ярославля временно ограничили полеты Политика, 01:21
Politico назвало способы ЕС «прижать» Трампа с «базукой» и картой Китая Политика, 01:16
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00