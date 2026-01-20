 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Президент Сирии поговорил с Трампом после прекращения боев с курдами

Сирийский президент переходного периода Ахмед аш-Шараа и американский лидер Дональд Трамп поговорили по телефону и подтвердили поддержку единства и суверенитета Сирии. Об этом сообщает пресс-служба администрации сирийского лидера в Х.

«Оба президента подчеркнули важность сохранения единства и суверенитета сирийской территории, а также поддержку всех усилий, направленных на достижение стабильности», — говорится в сообщении.

Президенты подтвердили приверженность защите прав курдского народа, продолжение борьбы с Исламским государством (ИГ, организация признана в России террористической организацией и запрещено) и сотрудничеству по региональным вопросам. Кроме того, оба лидера выразили стремление к сильной и стабильной Сирии и важность создания условий для ее развития в будущем.

Президент Сирии подписал соглашение о прекращении огня с курдами
Политика
Ахмед аш-Шараа

Правительство Сирии под руководством Аш‑Шараа контролирует большую часть территории страны, включая крупные города и центральные провинции. Поддерживаемые США курдские силы (Сирийские демократические силы, SDF) долго держали под контролем большую часть Севера и Северо‑Востока (в том числе значительные нефтяные районы).

В январе 2026 сирийская армия нанесла удар по SDF и заняла ключевые территории, подконтрольные курдским силам. В частности, правительственные силы захватили крупнейшее в Сирии нефтяное месторождение Омар и газовое месторождение Коноко в Дейр-Зоре, крупнейшую плотину страны на Евфрате и стратегически важный город Табка близ Ракки.

17 января WSJ сообщила, что США предупреждают Сирию о возможном возобновлении санкций, если Дамаск усилит действия против курдских отрядов. Официальные лица США были обеспокоены, что новое сирийское наступление против курдов может перерасти в широкую кампанию против поддерживаемого США ополчения, что угрожает дестабилизировать ситуацию в Сирии и еще больше разделить двух важнейших партнеров США в сфере безопасности, борющихся с ИГ.

Правительство и SDF 18 января подписали соглашение о прекращении огня, согласно которому SDF будут поэтапно интегрированы в сирийские вооруженные силы и государственные структуры.

Софья Полковникова
Дональд Трамп Сирия Ахмед аш-Шараа
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Ахмед Абу Мухаммед аль-Джулани аш-Шараа фото
Ахмед Абу Мухаммед аль-Джулани аш-Шараа
политик, временный президент Сирии
1 января 1982 года
