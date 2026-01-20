Самолеты ВС США отправились в Гренландию на фоне угроз Трампа

На американскую космическую базу Питуффик в Гренландии направились самолеты командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD). Об этом сообщила пресс-служба NORAD в Х.

В публикации говорится, что эти самолеты наряду с базирующимися на континентальной части США и в Канаде «будут поддерживать различные давно запланированные мероприятия NORAD, опираясь на устойчивое оборонное сотрудничество между Соединенными Штатами и Канадой, а также Королевством Дания».

«Эта деятельность координировалась с Королевством Дания, и все поддерживающие силы действуют при наличии необходимых дипломатических разрешений. Правительство Гренландии также проинформировано о планируемых мероприятиях», — сказано в посте.

Подчеркивается, что NORAD регулярно проводит «рассредоточенные» операции по обороне в своих зонах ответственности (Аляска, Канада и континентальная часть США).

Космическая база Питуффик находится на северо-западной оконечности Гренландии. США управляют ей со времен Второй мировой войны. На данный момент там дислоцировано более 100 американских военнослужащих.

