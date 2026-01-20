 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Самолеты ВС США отправились в Гренландию на фоне угроз Трампа

NORAD анонсировало прибытие своих самолетов в Гренландию

На американскую космическую базу Питуффик в Гренландии направились самолеты командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD). Об этом сообщила пресс-служба NORAD в Х.

В публикации говорится, что эти самолеты наряду с базирующимися на континентальной части США и в Канаде «будут поддерживать различные давно запланированные мероприятия NORAD, опираясь на устойчивое оборонное сотрудничество между Соединенными Штатами и Канадой, а также Королевством Дания».

«Эта деятельность координировалась с Королевством Дания, и все поддерживающие силы действуют при наличии необходимых дипломатических разрешений. Правительство Гренландии также проинформировано о планируемых мероприятиях», — сказано в посте.

Подчеркивается, что NORAD регулярно проводит «рассредоточенные» операции по обороне в своих зонах ответственности (Аляска, Канада и континентальная часть США).

Космическая база Питуффик находится на северо-западной оконечности Гренландии. США управляют ей со времен Второй мировой войны. На данный момент там дислоцировано более 100 американских военнослужащих.

Материал дополняется.

Трамп пригласил Путина в состав «Совета мира» по сектору Газа

МВФ снизил прогноз роста ВВП России

Лидеры Европы обсуждают «дикого Трампа» в групповом чате — Politico

Дмитрий Кулеба призвал украинцев сходить выпить кофе в кафе или поесть в ресторане

Общее богатство миллиардеров достигло исторического рекорда. Инфографика

Спецпосланнику Трампа отменили приглашение на участие в гренландской гонке на упряжках

Полина Мартынова Полина Мартынова
