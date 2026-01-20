 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Полиция сообщила о задержаниях после стрельбы на юго-востоке Москвы

Между группой граждан произошел конфликт на улице Люблинская на юго-востоке Москвы, один из участников получил травмы, сообщили РБК в пресс-службе столичного управления МВД. 

«Предварительно установлено, что между группой граждан произошел конфликт, в ходе которого одному из его участников были причинены телесные повреждения. Пострадавший обратился за помощью к медикам», — говорится в сообщении.

Полицейские задержали нескольких участников конфликта и доставили их в территориальный отдел для разбирательства. Сотрудники полиции продолжают устанавливать личности других подозреваемых.

Прокуратура взяла на контроль проверку после стрельбы в центре Москвы
Общество
Фото:Прокуратура Москвы

«Москва 24» со ссылкой на очевидцев сообщает, что на Люблинской улице были слышны выстрелы. Источник РЕН ТВ рассказал, что, предположительно, человек получил огнестрельное ранение. На опубликованных кадрах с места событий видны машины полиции и скорой помощи.

Софья Полковникова
Москва стрельба Люблино
