Полиция сообщила о задержаниях после стрельбы на юго-востоке Москвы

Между группой граждан произошел конфликт на улице Люблинская на юго-востоке Москвы, один из участников получил травмы, сообщили РБК в пресс-службе столичного управления МВД.

«Предварительно установлено, что между группой граждан произошел конфликт, в ходе которого одному из его участников были причинены телесные повреждения. Пострадавший обратился за помощью к медикам», — говорится в сообщении.

Полицейские задержали нескольких участников конфликта и доставили их в территориальный отдел для разбирательства. Сотрудники полиции продолжают устанавливать личности других подозреваемых.

«Москва 24» со ссылкой на очевидцев сообщает, что на Люблинской улице были слышны выстрелы. Источник РЕН ТВ рассказал, что, предположительно, человек получил огнестрельное ранение. На опубликованных кадрах с места событий видны машины полиции и скорой помощи.