Общество
0

ВЦИОМ предложил понять, какое стихотворение написал ИИ

Интернет-пользователи в шести из десяти случаях правильно отличили контент, созданный искусственным интеллектом, от сделанного человеком. Наиболее сложным для распознавания стал текст, с задачей не правились 18% респондентов. Это следует из результатов опроса, проведенного ВЦИОМ, которые есть у РБК.

Всероссийский интернет-опрос «ВЦИОМ-Онлайн» был проведен 18-19 декабря 2025 года. В опросе приняли участие 1625 респондентов в возрасте от 18 лет.

Участникам показали шесть пар картинок, две пары видео и стихотворений, предложив выбрать, какие были созданы ИИ, а какие человеком. 

Самым сложным для определения авторства стал текст — только треть респондентов (34%) сделали верный вывод, ошибку допустили 18%.

Примеры четверостиший, предложенных респондентам

Первая пара:

Младенец, в мир явился ты, родной,

И трепет нам внушаешь умиленья;

Ты озарил наш дом своей душой,

Как ангел тихого благословенья.

__

Пусть будут дни твои светлы, ясны,

Как взор, что нам сияет вновь и снова;

Среди земных надежд и доброты

Пусть будет счастьем озарена дорога.

Вторая пара:

Игриво луч солнца скользнул по стене

И ты улыбнулась тихонько во сне

Тепло разлилось от тебя по постели

А я все смотрел на тебя в колыбели.

__

Дитя, не смею над тобой

Произносить благословенья.

Ты взором, мирною душой,

Небесный ангел утешенья.

Определяя авторство картинок, только 4% респондентов успешно справились с задачей, 70% опрошенных отличили от трех до пяти изображений, а 25% — от одного до двух.

Авторство видео правильно определили 59% респондентов, ошибся каждый десятый (9%).

Более 40% россиян признались, что не могут распознать дипфейк
Технологии и медиа
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

В начале декабря аналитический центр НАФИ провел опрос, который показал, что каждый пятый житель России (21%) регулярно сталкивается с контентом, произведенным с использованием ИИ. При этом 43% опрошенных признались, что не могут отличить дипфейк от материалов, созданных человеком.

Софья Полковникова
Кирилл Сироткин
искусственный интеллект человек ВЦИОМ
