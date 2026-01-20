ВЦИОМ предложил понять, какое стихотворение написал ИИ
Интернет-пользователи в шести из десяти случаях правильно отличили контент, созданный искусственным интеллектом, от сделанного человеком. Наиболее сложным для распознавания стал текст, с задачей не правились 18% респондентов. Это следует из результатов опроса, проведенного ВЦИОМ, которые есть у РБК.
Всероссийский интернет-опрос «ВЦИОМ-Онлайн» был проведен 18-19 декабря 2025 года. В опросе приняли участие 1625 респондентов в возрасте от 18 лет.
Участникам показали шесть пар картинок, две пары видео и стихотворений, предложив выбрать, какие были созданы ИИ, а какие человеком.
Самым сложным для определения авторства стал текст — только треть респондентов (34%) сделали верный вывод, ошибку допустили 18%.
Примеры четверостиший, предложенных респондентам
Первая пара:
Младенец, в мир явился ты, родной,
И трепет нам внушаешь умиленья;
Ты озарил наш дом своей душой,
Как ангел тихого благословенья.
__
Пусть будут дни твои светлы, ясны,
Как взор, что нам сияет вновь и снова;
Среди земных надежд и доброты
Пусть будет счастьем озарена дорога.
Вторая пара:
Игриво луч солнца скользнул по стене
И ты улыбнулась тихонько во сне
Тепло разлилось от тебя по постели
А я все смотрел на тебя в колыбели.
__
Дитя, не смею над тобой
Произносить благословенья.
Ты взором, мирною душой,
Небесный ангел утешенья.
Определяя авторство картинок, только 4% респондентов успешно справились с задачей, 70% опрошенных отличили от трех до пяти изображений, а 25% — от одного до двух.
Авторство видео правильно определили 59% респондентов, ошибся каждый десятый (9%).
В начале декабря аналитический центр НАФИ провел опрос, который показал, что каждый пятый житель России (21%) регулярно сталкивается с контентом, произведенным с использованием ИИ. При этом 43% опрошенных признались, что не могут отличить дипфейк от материалов, созданных человеком.
