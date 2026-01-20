ВЦИОМ предложил понять, какое стихотворение написал ИИ

Интернет-пользователи в шести из десяти случаях правильно отличили контент, созданный искусственным интеллектом, от сделанного человеком. Наиболее сложным для распознавания стал текст, с задачей не правились 18% респондентов. Это следует из результатов опроса, проведенного ВЦИОМ, которые есть у РБК.

Всероссийский интернет-опрос «ВЦИОМ-Онлайн» был проведен 18-19 декабря 2025 года. В опросе приняли участие 1625 респондентов в возрасте от 18 лет.

Участникам показали шесть пар картинок, две пары видео и стихотворений, предложив выбрать, какие были созданы ИИ, а какие человеком.

Самым сложным для определения авторства стал текст — только треть респондентов (34%) сделали верный вывод, ошибку допустили 18%.

Примеры четверостиший, предложенных респондентам Первая пара: Младенец, в мир явился ты, родной, И трепет нам внушаешь умиленья; Ты озарил наш дом своей душой, Как ангел тихого благословенья. __ Пусть будут дни твои светлы, ясны, Как взор, что нам сияет вновь и снова; Среди земных надежд и доброты Пусть будет счастьем озарена дорога. Вторая пара: Игриво луч солнца скользнул по стене И ты улыбнулась тихонько во сне Тепло разлилось от тебя по постели А я все смотрел на тебя в колыбели. __ Дитя, не смею над тобой Произносить благословенья. Ты взором, мирною душой, Небесный ангел утешенья.

Определяя авторство картинок, только 4% респондентов успешно справились с задачей, 70% опрошенных отличили от трех до пяти изображений, а 25% — от одного до двух.

Авторство видео правильно определили 59% респондентов, ошибся каждый десятый (9%).

В начале декабря аналитический центр НАФИ провел опрос, который показал, что каждый пятый житель России (21%) регулярно сталкивается с контентом, произведенным с использованием ИИ. При этом 43% опрошенных признались, что не могут отличить дипфейк от материалов, созданных человеком.