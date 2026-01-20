Аэропорты Пензы и Ярославля временно ограничили полеты

В аэропорту Пензы временно запретили прием и выпуск воздушных рейсов, сообщает Росавиация.

Меры приняты, чтобы обезопасить полеты, говорится в сообщении. Чуть позже Росавиация уточнила, что те же меры приняты в аэропорту Ярославля (Туноша).

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко добавил, что в регионе введен план «Ковер». Вечером 19 января он сообщил об объявленной беспилотной опасности в Пензенской области.

На момент публикации ограничения действуют также в воздушных хабах Саратова и Калуги.

