Аэропорты Пензы и Ярославля временно ограничили полеты
В аэропорту Пензы временно запретили прием и выпуск воздушных рейсов, сообщает Росавиация.
Меры приняты, чтобы обезопасить полеты, говорится в сообщении. Чуть позже Росавиация уточнила, что те же меры приняты в аэропорту Ярославля (Туноша).
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко добавил, что в регионе введен план «Ковер». Вечером 19 января он сообщил об объявленной беспилотной опасности в Пензенской области.
На момент публикации ограничения действуют также в воздушных хабах Саратова и Калуги.
Материал дополняется
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
Трамп пригласил Путина в состав «Совета мира» по сектору Газа
МВФ снизил прогноз роста ВВП России
Лидеры Европы обсуждают «дикого Трампа» в групповом чате — Politico
Дмитрий Кулеба призвал украинцев сходить выпить кофе в кафе или поесть в ресторане
Общее богатство миллиардеров достигло исторического рекорда. Инфографика
Спецпосланнику Трампа отменили приглашение на участие в гренландской гонке на упряжках