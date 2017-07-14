Неподведенный итог

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Газета № 123 (2620) (1407) Политика, 13 июл, 19:32
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Чем закончился киевский саммит Украина — Евросоюз
Саммит Евросоюза и Украины в Киеве закончился без итогового заявления: стороны все еще по-разному понимают, что такое «европейские устремления» и «европейский выбор» Украины
Дональд Туск, Жан-Клод Юнкер и Петр Порошенко (Фото: Михаил Палинчак / ТАСС)

От Приднестровья до Донбасса

В Киеве 13 июля прошел саммит Украина — Евросоюз. Европейскую сторону представляли глава Евросовета Дональд Туск, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, верховный представитель ЕС по вопросам общей внешней политики Федерика Могерини. Перед началом встречи пресс-служба президента Украины сообщила, что прежде всего будет обсуждаться исполнение Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, проведение реформ на Украине, конфликт на Донбассе и Крым. На сайте Европейского союза было также указано, что будет обсуждаться реализация минских соглашений. Кроме того, участники собирались обсудить безопасность на границе с Приднестровьем, исполнение соглашения об отмене виз между Украиной и ЕС, а также энергетическую безопасность, в частности вопрос строительства Россией газопровода «Северный поток-2», рассказал «Радио Свобода» заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев.

Соглашение о безвизовых поездках украинцев с биометрическими паспортами в страны Европейского союза вступило в силу в июне. Переговоры о введении безвизового режима продлились десять лет. На открытии заседания с участием Юнкера и Туска президент Украины Петр Порошенко объявил, что получение Украиной безвизового режима с ЕС является «последним «прощай» Российской империи и Советскому Союзу». По словам Порошенко, «безвизом» воспользовались уже более 100 тыс. украинцев.

Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС было окончательно ратифицировано 11 июля и вступит в силу 1 сентября. До этого соглашение действовало в ограниченном режиме. В первом квартале 2017 года объем взаимной торговли вырос на 30% в сравнении с первым кварталом 2016 года, говорится в материалах ЕС к саммиту. По данным Евростата, общий товарооборот между Украиной и ЕС в 2016 году составил €29,58 млрд, в 2015 году он был на уровне €26,86 млрд, в 2013 году составлял €37,77 млрд.

На итоговой пресс-конференции представители Евросоюза поддержали идею территориальной целостности Украины, напомнили, что они осуждают присоединение Крыма к России, а также выступили в пользу исполнения минских соглашений по Украине. Туск потребовал немедленно освободить всех незаконно задержанных в России граждан Украины.

Президент Порошенко рассказал, что на саммите также обсуждалась возможность подготовки нового долгосрочного плана поддержки Украины наподобие «плана Маршалла». Такой план, по его словам, был предложен в мае на саммите Европейской народной партии. В принятой ею резолюции правительства стран Евросоюза призываются содействовать реформам на Украине, однако объем необходимых для этого средств не называется.

Коррупционная составляющая

Обсуждались на саммите и сложные вопросы двусторонних отношений. Председатель Еврокомиссии Юнкер на пресс-конференции подчеркнул обеспокоенность Евросоюза темпом борьбы с коррупцией на Украине. «Парламент [Украины] сделал все необходимое, но ситуация не является удовлетворительной», — сказал он и предложил украинцам создать специальную антикоррупционную палату. «Если вы не уничтожите коррупцию, инвесторы не придут на Украину. Это то, на чем мы настаиваем», — заявил Юнкер.

Петр Порошенко и Жан-Клод Юнкер (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Палата, по словам Юнкера, может быть заменой антикоррупционному суду, на создании которого настаивал ЕС. Требование создать антикоррупционный суд также является условием продолжения программы сотрудничества Украины с Международным валютным фондом. Однако генпрокурор Юрий Луценко в мае заявил, что достаточно будет создать специализированную палату судей по коррупционным делам. На ее создание может уйти полгода, говорил Луценко.

Евросоюз не может не беспокоить решение Украины продлить экспортные пошлины на металл, говорит Екатерина Зарембо, заместитель директора украинского Института мировой политики. Евросоюз также упрекает Киев в невыполнении части прежних договоренностей. Например, с 1 ноября 2015 года на Украине действует десятилетний мораторий на вывоз леса-кругляка, дискриминационный по отношению к ЕC. В ноябре 2016 года Юнкер обещал Украине третий транш кредита на сумму €600 млн в обмен на возобновление экспорта. Однако до сих пор украинские власти отказывались снимать ограничение. Глава парламентской фракции Радикальной партии Олег Ляшко 2 декабря 2016 говорил, что «в парламенте голосов за отмену моратория не было и не будет». Та же ситуация с экспортными пошлинами на металлолом, за продление которых еще на два года Верховная рада проголосовала 8 июня. «Продление действия пошлин на металлолом не является сбалансированным решением и противоречит международным обязательствам Украины», — говорится в заявлении представительства ЕС на Украине на странице в Facebook.

Итоговый вопрос

«Украина четко задекларировала свои европейские стремления и европейский выбор. И мы никому это не отдадим. И никто не имеет права у нас этого забрать», — заявил Порошенко на саммите. Он также предложил составить «дорожную карту» интеграции Украины в ЕС. Однако реакции европейских коллег на пресс-конференции на это предложение не последовало.

Дональд Туск, Петр Порошенко и Жан-Клод Юнкер (Фото: Михаил Палинчак / ТАСС)

Саммит закончился без принятия итогового заявления. Как сообщила 12 июля Deutsche Welle со ссылкой на источник в Еврокомиссии, стороны планировали зафиксировать в совместном заявлении пункт о том, что Евросоюз признает европейские стремления Украины и приветствует ее европейский выбор, однако Нидерланды, которые до конца прошлого года отказывались ратифицировать соглашение об ассоциации ЕС с Украиной, выступили категорически против такой формулировки. Их поддержали Германия и Франция. При этом Киев настаивал, чтобы фразу включили в текст именно в таком виде, иначе украинская сторона откажется от принятия совместного заявления.

Туск на пресс-конференции ушел от ответа на вопрос, будет ли принятого итоговое заявление с подтверждением европейских устремлений Киева. Однако он заявил, что главным документом в отношениях сторон является соглашение об ассоциации. «Хочу повторно процитировать [соглашение]: «ЕС признает европейские устремления Украины и приветствует ее европейский выбор», — заявил Туск.

«Украина рассчитывала, что после того, как отменили визовый режим, она получит прямую перспективу для вступления в Европейский союз. Петру Порошенко надо было показать той части населения, которая поддерживала Майдан четыре года назад, что Украину действительно ждут в Европейском союзе. Но, как сейчас выясняется, не все страны — члены Европейского союза были готовы предоставить такую перспективу, поэтому саммит был очень рутинным», — прокомментировал его итоги научный директор Российско-германского форума Александр Рар.

Отсутствие итогового заявления на саммите — это всего лишь «ложка дегтя в бочке меда», уверен украинский политолог Владимир Фесенко. «Такие эпизоды уже были в истории саммитов между Украиной и Евросоюзом. А это первый саммит за последние годы, когда и руководителям Украины, и Евросоюза есть чем похвастаться — конкретными, практическими результатами по европейской интеграции», — говорит он. «Сам по себе итоговый документ, конечно, важен. Это некая политическая декларация, но для Украины гораздо важнее соглашение об ассоциации, то есть международно-правовой договор», — отмечает Фесенко.

Автор: Ксения Безвиконная. При участии: Полина Химшиашвили.
Теги: Украина , Петр Порошенко , Дональд Туск , саммит ЕС
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