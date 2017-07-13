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Уйти на больничный из-под стражи
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Уйти на больничный из-под стражи
Газета № 122 (2619) (1307) Политика, 12 июл, 13:02
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Уйти на больничный из-под стражи
Татьяна Москалькова подготовила закон об освобождении тяжелобольных осужденных
Татьяна Москалькова через депутатов внесет в Госдуму законопроект, который обязывает суд отпускать тяжелобольных осужденных из тюрьмы на лечение. Документ не решает поставленную задачу, полагает эксперт
Татьяна Москалькова (Фото: Александр Шалгин / пресс-служба Госдумы РФ / ТАСС)

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова подготовила законопроект ​об обязательном освобождении тяжелобольных осужденных из-под стражи. Как она рассказала РБК, в ближайшее время документ будет внесен в Госдуму депутатами, поскольку сама омбудсмен не обладает правом законодательной инициативы. Конкретные сроки она не уточнила.

Проект закона есть в распоряжении РБК. ​Он вносит изменения в ст. 81 УК РФ. Сейчас она предполагает, что «лицо, заболевшее после совершения преступления иной тяжелой болезнью, препятствующей отбыванию наказания, может быть судом освобождено от отбывания наказания». Москалькова настаивает, что вместо формулировки «может быть освобождено» должно быть указано «освобождается судом».

Список болезней, которые дают право на освобождение, был принят постановлением правительства в 2004 году. В него внесены, например, туберкулез, рак IV стадии, тяжелые формы диабета, хроническая почечная недостаточность, психические и нервные расстройства, болезни сердца и легких, системы пищеварения, мочевыводящей системы, а также ВИЧ, анемия и острая и хроническая лучевая болезнь.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что обязательное освобождение тяжелобольных необходимо, поскольку суды удовлетворяют меньше половины ходатайств об этом. Так, в 2016 году по болезни были освобождены только 1688 заключенных из 3497, которые попросили об этом. Из тех, кто просил об освобождении, 749 скончались до начала слушаний, а 119 — до вступления в силу обвинительных приговоров. «Таким образом, каждый четвертый (24,8%) осужденный умер, не дождавшись решения о своем освобождении от отбывания лишения свободы», — говорится в документе.

В разговоре с РБК омбудсмен подчеркнула, что проблема тяжелобольных заключенных «превращается в системную». Положение, по ее словам, осложняется тем, что родственники умерших за решеткой заключенных после их смерти нередко обращаются в суды. «Они требуют сатисфакции, возмещения морального ущерба, — пояснила Москалькова. — Это делает ситуацию совсем непростой».

В обсуждении законопроекта участвовали представители ФСИН и экспертного совета при уполномоченном, рассказал РБК правозащитник Валерий Борщев. По его словам, некоторые участники дискуссии предлагали исключить из списка осужденных пожизненно и рецидивистов. «Мы знали, что после внесения проекта наверняка будут споры о том, делать ли исключения из законопроекта. И в конце концов решили их все-таки в первоначальный проект не включать», — пояснил Борщев.

Законопроект Москальковой в его нынешней формулировке не является проходным, уверен глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. По его словам, законодатель не может ограничивать независимость суда, обязывая его поступать определенным образом. Кроме того, законопроект не охватывает всех людей, находящихся за решеткой. «Документ не касается населения изоляторов временного содержания и следственных изоляторов, а большинство обострений заболеваний происходит именно там», — отметил Чиков.

Властям следует улучшать качество тюремной медицины, а не гарантировать тяжелобольным освобождение. «А то получается, что если у человека есть болезнь из списка, он получает индульгенцию на совершение преступлений, поэтому я считаю, что законопроект не решает проблему», — заключил юрист. Депутаты пока не видели законопроект, рассказал РБК глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Сама идея, по его мнению, «заслуживает внимания, поскольку направлена на гуманизацию законодательства».

11 июля «Коммерсантъ» сообщил, что Москалькова обратится в суд с ходатайством об освобождении из-под стражи инвалида-колясочника с тяжелой формой мышечной дистрофии Антона Мамаева. До этого уполномоченный добилась перевода инвалида из СИЗО в больницу. Мамаев был приговорен к четырем с половиной годам колонии за разбой, совершенный в отношении бывшего бойца спецназа.

Авторы: Евгения Кузнецова, Вера Холмогорова.
Теги: Госдума , ФСИН , Татьяна Москалькова
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