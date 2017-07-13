Импорт пойдет по параллели

Международный принцип исчерпания прав может привести к росту контрафакта

13 июля Евразийская экономическая комиссия рассмотрит вопрос о частичном разрешении так называемого параллельного импорта. Российские власти поддерживают его введение, но бизнес предупреждает о негативных последствиях

Фото: Елена Нагорных / ТАСС

В четверг, 13 июля, на заседании Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) будет обсуждаться вопрос о частичном разрешении так называемого параллельного импорта, рассказал РБК источник, близкий к комиссии. Российская сторона поддерживает его ввод, следует из протокола межведомственного совещания российских госструктур от 5 июля (есть в распоряжении РБК).

Представитель Минэкономразвития Елена Лашкина подтвердила РБК информацию о предстоящем заседании ЕЭК.

Что такое параллельный импорт Сейчас в России и Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС, входят Россия, Казахстан, Белоруссия, Киргизия, Армения) действует региональный принцип исчерпания прав на товарный знак, то есть вводить тот или иной товар в оборот может только его правообладатель. Международный принцип исчерпания прав (или параллельный импорт) заключается в том, что ввоз товара под зарегистрированной товарной маркой возможен в страну любыми участниками рынка, а не только теми, кто получил разрешение правообладателя.

Согласно протоколу заседания коллегии ЕЭК, которое прошло в конце апреля (есть у РБК), предлагается предусмотреть возможность временно изменять в ЕАЭС принцип исчерпания​ прав на товарные знаки с регионального на международный. Это может распространяться как на отдельные виды товаров, которые не доступны на рынке союза, доступны в недостаточном количестве или по завышенным ценам, так и «в иных случаях исходя​ из социально-экономических интересов государств-членов». Принципиальное решение о такой возможности было принято на уровне Евразийского межправительственного совета (входят главы правительств стран — членов союза) в 2016 году, напоминает Лашкина.

Принимать решение о таком изменении будет Евразийский межправительственный совет, предлагается в проекте решения ЕЭК, подготовленном российской стороной (есть в распоряжении РБК​). При этом, согласно документу, правообладатель сможет инициировать процедуру отмены применения международного принципа исчерпания прав.

Бизнес не поддержал

В межведомственном совещании 5 июля принимали участие представители Минэкономразвития, Минпромторга, Федеральной антимонопольной службы (ФАС), Роспатента, Минюста, Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) и Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК). Роспатент концептуально поддерживает подготовленный проект протокола, передал РБК через представителя начальник управления организации предоставления государственных услуг Роспатента Дмитрий Травников.

Позиция Минпромторга еще не сформирована, заявил РБК представитель министерства.

Против возможности параллельного импорта выступают представители бизнеса. АЕБ вчера, 11 июля, сообщила, что «обеспокоена последними инициативами, направленными на легализацию параллельного импорта». «Пострадают все — инвесторы, потребители и государство», — предупреждает ассоциация. Принятие параллельного импорта может снизить инвестиционную привлекательность России и привести к росту контрафактной продукции, уверены в организации. С позицией ассоциации согласен исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев. По его словам, международный принцип исчерпания прав чаще выбирают страны, где не делают ставку на развитие местного и локализацию иностранного производства. Параллельный импорт нивелирует усилия бизнеса и государства по импортозамещению, считает Поповичев.

Фото: Григорий Сысоев / ТАСС

Если разрешить параллельный импорт, изменятся правила ввоза брендированных товаров, объясняет представитель РАТЭК Антон Гуськов. Например, телевизор могут ввозить не уполномоченные правообладателем импортеры, а любые компании из любых стран без согласования с вендором. «Производитель не сможет контролировать импорт, а значит и предоставлять сервисное обслуживание покупателям. Однако больше всего это бьет по локальному производству, — говорит Гуськов. — Товар, произведенный в России, будет конкурировать с аналогичным из другой страны, но не приспособленным для российского рынка». При этом, он напоминает, что легализация параллельного импорта никак не повлияет на импорт запрещенных к ввозу товаров, в том числе и санкционных. Запрещенные к ввозу товары на определенные территории отслеживаются таможенными службами этих стран.

Кроме того, по словам собеседника РБК, «недоступность» целых категорий товаров на рынке ЕАЭС или «завышенные цены» и тем более «социально-экономические интересы государств-членов», которые фигурируют в протоколе ЕЭК как причины разрешения параллельного импорта, — это оценочные понятия. И это создает риск произвольного применения таких критериев, поясняет он. Недостаточный оборот товара на рынке может быть связан с общеэкономической ситуацией и в самом союзе, и в стране-экспортере. «Невозможно выработать четкие и объективные критерии того, какие товары должны попасть в исключения и кто будет эти исключения определять», — утверждают в АЕБ.

Согласно прогнозам, приведенным в исследовании GfK в 2013 году, разрешение параллельного импорта в России может привести к снижению инвестиций в экономику на 30–50% в зависимости от отрасли, а сокращение локализованного производства в первый год составит около 20%. Сократятся таможенные и налоговые поступления примерно на 5–10%, говорится в исследовании. При этом цены снизятся только на 5–10% в оптовом звене, но это, скорее всего, не отразится на розничных ценах, полагают аналитики GfK.

Перспектива для старой идеи

В России национальный принцип правообладания ​действует с 2002 года. Но идея легализации параллельного импорта обсуждается давно. За изменения принципа исчерпания прав с 2012 года выступает ФАС. «Либерализация параллельного импорта будет способствовать развитию конкуренции и создаст предпосылки для снижения цен на импортные товары», — заявлял глава ФАС Игорь Артемьев.

В 2013 году первый вице-премьер Игорь Шувалов заявил, что параллельный импорт могут ввести в 2018–2020 годах: это «разумный срок, в течение которого инвестиции могут вернуться». Однако уже в 2015 году глава правительства России Дмитрий Медведев одобрил параллельный импорт нескольких категорий товаров в качестве эксперимента. Речь шла о запчастях для автомобилей, лекарствах, медицинских изделиях, косметике, детских товарах. Окончательный список сформирован не был, реализацию идеи отложили.