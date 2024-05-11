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Экс-мундепу Хараидзе отменили приговор за мошенничество

Московский суд отменил приговор экс-мундепу Хараидзе по делу о мошенничестве
Мосгорсуд отменил приговор экс-мундепу Хараидзе, получившей 4 года по обвинению в мошенничестве. Судебная коллегия отправила дело на повторное рассмотрение, оставив Хараидзе под арестом до августа

Мосгорсуд отменил приговор Тверского суда в отношении бывшего муниципального депутата Кетеван Хараидзе, которая получила четыре года колонии по обвинению в мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК), и отправил дело на повторное рассмотрение. Об этом говорится в постановлении судебной коллегии.

Прокуратура утверждала, что Хараидзе в мае 2021 года, являясь муниципальным депутатом, вместе с другим человеком попыталась разрешить конфликт застройщика с жильцами одного из домов на улице Фадеева в Тверском районе Москвы. Жители запретили работникам и спецтехнике, принадлежащей застройщику, проезжать через жилую зону.

Депутат вместе с сообщником, по версии обвинения, предложили компании «оказать содействие в принятии общим собранием собственников жилого дома решения в пользу компании» за 15 млн руб. Хараидзе и другой фигурант понимали, что сделать это невозможно, настаивала прокуратура.

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Кетеван Хараидзе

В июне 2021 года соучастник Хараидзе получил в офисе на улице Краснопролетарской от представителя фирмы 5 млн руб, часть из которых передал депутату, а через несколько дней при получении очередной части суммы был пойман с поличным, заявляло следствие. В том же месяце задержали и мундепа. Имя сообщника Хараидзе не называлось, его дело было выделено в отдельное производство, он сотрудничает со следствием.

Хараидзе избралась муниципальным депутатом Тверского района в 2017 году. С 1996 года она сотрудничала с партией «Яблоко», членом которой была до 2019 года. Задержание произошло за два месяца до выборов в Госдуму, в которых Хараидзе планировала принять участие. Несмотря на домашний арест, в сентябре 2022 года она сумела переизбраться  мундепом. 

В декабре 2022 года Тверской суд приговорил Хараидзе к четырем годам колонии общего режима, оштрафовав ее на 700 тыс. руб. и лишив на два года права работать на госслужбе и в органах местного самоуправления.

Судебная коллегия посчитала, что суд при вынесении приговора допустил противоречия в своих выводах относительно наличия умысла у осужденной на обман, не дав оценку тому, что представители застройщика знали об отсутствии у депутата и ее соучастника полномочий для разрешения конфликта, а также о том, что представитель заказчика сам предложил денежное вознаграждение.

Судебная коллегия при этом оставила прежней меру пресечения — Хараидзе будет находиться под арестом до 22 августа 2024 года.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
мошенничество Мосгорсуд пересмотр дела
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