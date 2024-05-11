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Военная операция на Украине ,  
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В МИДе заявили, что Украина обстреливает Россию британским оружием

Глава департамента МИД Беляев: Украина обстреливает Россию британским оружием
Сюжет
Военная операция на Украине

Украина использует поставляемое Великобританией оружие для обстрелов российских территорий, заявил ТАСС директор второго европейского департамента МИД Сергей Беляев.

«По оценкам самих англичан, с 2022 года Лондон уже выделил на военные нужды Украины около £7,1 млрд. При этом поставляемое британское вооружение активно применяется ВСУ в ходе террористических атак на гражданскую инфраструктуру и мирное население Донбасса, а также других российских регионов», — сказал он.

Беляев назвал Великобританию одним из крупнейших поставщиков военной помощи Украине. По его словам, Лондон «активно лоббирует» поставки вооружений Киеву другими странами.

МИД счел военные объекты Британии потенциальной целью из-за атак ВСУ
Политика
Фото:Leon Neal / Getty Images

В апреле премьер-министр Великобритании Риши Сунак анонсировал передачу крупнейшего в истории страны пакета военной помощи Украине — Лондон поставит Киеву вооружений на сумму £500 млн (около $624 млн). В рамках помощи Британия передаст в том числе и ракеты Storm Shadow, чья дальность полета составляет около 250 км. Российское Минобороны не раз сообщало о применении Украиной этих ракет для нанесения ударов в Крыму.

В начале мае глава британского МИДа Дэвид Кэмерон в интервью Reuters заявил, что Киев может использовать поставленное Лондоном оружие для атак по целям на территории России. «Украина имеет на это право», — отметил министр.

После этого российский МИД предупредил посла Британии в Москве Найджела Кейси о возможном ответе в случае ударов ВСУ британским оружием по России. В ведомстве уточнили, что в российская сторона может ответить атакой на «любые военные объекты и технику Великобритании на территории Украины и за ее пределами».

Москва осуждает военную и финансовую поддержку Киева.

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Теги
Великобритания Украина военная помощь поставки оружия МИД обстрел
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