В МИДе заявили, что Украина обстреливает Россию британским оружием

Украина использует поставляемое Великобританией оружие для обстрелов российских территорий, заявил ТАСС директор второго европейского департамента МИД Сергей Беляев.

«По оценкам самих англичан, с 2022 года Лондон уже выделил на военные нужды Украины около £7,1 млрд. При этом поставляемое британское вооружение активно применяется ВСУ в ходе террористических атак на гражданскую инфраструктуру и мирное население Донбасса, а также других российских регионов», — сказал он.

Беляев назвал Великобританию одним из крупнейших поставщиков военной помощи Украине. По его словам, Лондон «активно лоббирует» поставки вооружений Киеву другими странами.

В апреле премьер-министр Великобритании Риши Сунак анонсировал передачу крупнейшего в истории страны пакета военной помощи Украине — Лондон поставит Киеву вооружений на сумму £500 млн (около $624 млн). В рамках помощи Британия передаст в том числе и ракеты Storm Shadow, чья дальность полета составляет около 250 км. Российское Минобороны не раз сообщало о применении Украиной этих ракет для нанесения ударов в Крыму.

В начале мае глава британского МИДа Дэвид Кэмерон в интервью Reuters заявил, что Киев может использовать поставленное Лондоном оружие для атак по целям на территории России. «Украина имеет на это право», — отметил министр.

После этого российский МИД предупредил посла Британии в Москве Найджела Кейси о возможном ответе в случае ударов ВСУ британским оружием по России. В ведомстве уточнили, что в российская сторона может ответить атакой на «любые военные объекты и технику Великобритании на территории Украины и за ее пределами».

Москва осуждает военную и финансовую поддержку Киева.