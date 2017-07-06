О чем говорит рейтинг банка «Открытие» от АКРА

Решение АКРА вынести «Открытию» беспрецедентно низкий рейтинг ставит два интересных вопроса. Во-первых, насколько принципиальным будет агентство при оценке других банков. Во-вторых, насколько последователен будет ЦБ в отношении банков с низким российским рейтингом

Сообщение российского рейтингового агентства АКРА для многих, на мой взгляд, прозвучало как гром среди ясного неба. Рейтинг банка «Открытие» установлен на таком низком уровне, что банк теряет возможность привлекать бюджетные и пенсионные деньги, а ЦБ больше не станет принимать его облигации в качестве залога. Ну не для того же создавалось национальное рейтинговое агентство, чтобы «кошмарить» российские банки? Навскидку я не могу припомнить ситуации, когда кто-либо из западных агентств так «унижал» российские банки (не считая ситуаций во время банковских кризисов). Но оставим в стороне все упреки и подозрения и попробуем спокойно разобраться со случившимся.

Происхождение рисков​

Сразу оговорюсь, я точно не хочу анализировать индивидуальные проблемы банка «Открытие», для этого у меня нет полного доступа к необходимой информации, да и времени, честно говоря, на это жалко. Банк «Открытие» находится в весьма специфической стадии развития, когда он интенсивно растет за счет поглощений других банков, а также активно участвует в финансировании экспансии одноименной финансовой группы. Требовать от такого банка, чтобы он не брал на себя повышенных рисков, просто нелепо; это неизбежно при реализации такой стратегии. Кроме того, не надо забывать, что в последние годы банк «Открытие» стал широко известным благодаря своему участию в двух крупных сделках: в декабре 2014-го он, возможно, помогал «Роснефти» в получении ресурсов Банка России, без которых, на мой взгляд, нефтяной компании было бы затруднительно пройти пик погашения внешних долгов (официально банк признавал, что привлекал средства для финансирования крупнейших российских компаний, для которых закрылись внешние рынки капитала. — РБК).

Чуть позднее банк «Открытие» скупил три четверти выпуска (около 1 трлн руб.) российских еврооблигаций с погашением в 2030 году, профинансировав свои покупки за счет валютных кредитов Банка России. Обе операции говорят нам о том, что у банка могут быть доброжелатели, способные помочь ему в тяжелые времена.

Сравнение рейтингов

Для меня лично решение АКРА интересно двумя аспектами. Во-первых, насколько принципиальной и последовательной будет являться позиция агентства в части оценки банковских организаций? С уважением отношусь к руководителям и сотрудникам этой организации, готов априори поверить в то, что для них профессиональная репутация много значит, но… Давайте возьмем и сравним то, что пишет АКРА про банк «Открытие» и, например, про Россельхозбанк и какие рейтинги оно им присваивает.

Капитал

«Открытие», рейтинг ВВВ-

«Достаточность капитала банка оценивается как адекватная. Банк «ФК Открытие» поддерживает запас прочности по достаточности капитала первого уровня (Tier-1 по МСФО составлял 12,3% по итогам 2016 года)... Согласно стресс-тесту АКРА, капитал банка способен абсорбировать существенный рост стоимости риска без нарушения регуляторных нормативов достаточности. При этом собственная способность банка к генерации нового капитала остается достаточно слабой (24 б.п. в среднем за 2014–2016 годы)».​​

Россельхозбанк, рейтинг АА

«Достаточность капитала РСХБ находится на низком уровне, что выражается в показателе капитала первого уровня (согласно базельским стандартам) в 6,5% по итогам 2016 года по сравнению с 7,7% в 2015 году и 9,9% в 2014 году. Снижение показателей достаточности капитала, рассчитываемого согласно требованиям МСФО, обусловлено существенными убытками банка, понесенными в течение последних трех лет вследствие снижения чистой процентной маржи и необходимости формирования значительных резервов под проблемные кредиты. По оценке АКРА, коэффициент усредненной генерации капитала за счет прибыли (КУГК) за период с 2012 по 2016 год составил -168 б.п.».

Качество активов «Открытие», рейтинг ВВВ-

«Оценка риск-профиля банка принимает во внимание слабые показатели качества кредитного портфеля: уровень задолженности, просроченной на 90+ дней, по итогам 2016 года (согласно отчетности банка по МСФО) составил 15,0% общего кредитного портфеля, рассчитанного без учета сделок РЕПО, или 7,5% с их учетом. Общий объем кредитов с признаками обесценения, квалифицируемых банком как сомнительные и нестандартные, составлял 20% общего кредитного портфеля, рассчитанного без учета сделок РЕПО, или 10% с их учетом».

Россельхозбанк, рейтинг АА

«Риск-профиль РСХБ отражает значительный уровень проблемных кредитов на балансе банка: согласно его отчетности по МСФО, 20,5% совокупного кредитного портфеля на 01.01.2017 приходилось на просроченные и/или обесцененные ссуды, включая ссуды, находившиеся под наблюдением (watch list). Указанный уровень проблемных кредитов значительно выше, чем у сопоставимых российских банков, включая банки с госучастием».

Поиск логики

Скажите честно, прочитав это, вы можете объяснить столь существенную разницу в рейтингах при том, что, на мой взгляд, устойчивость «Открытия» выше? Говорить о том, что Россельхозбанк является устойчивым только потому, что правительство готово бесконечно вкачивать в него бюджетные деньги, для меня представляется безнравственным. Если уж АКРА хочет быть честным и принципиальным агентством, то оно должно присвоить Россельхозбанку два рейтинга, как порой делают его иностранные визави: без учета бюджетной поддержки и с учетом бюджетных вливаний. Тогда мне как потребителю будет понятна логика присвоения рейтингов, а самому агентству не нужно будет искать различные хитросплетения слов, чтобы назвать черное белым, например, присваивая высокий рейтинг банку, про который агентство говорит следующее: «[Банк] характеризуется умеренно низким уровнем оценки собственной кредитоспособности (ОСК) по сравнению с другими кредитными организациями в Российской Федерации, что определяется низкими показателями достаточности основного капитала по МСФО и слабой способностью к генерации капитала, а также высокой долей проблемных кредитов, оказывающей значительное негативное давление на риск-профиль».

Второй интересующий меня аспект решения АКРА связан с тем, насколько последовательно Банк России будет проводить в жизнь свое решение о том, что он будет брать в залог только облигации тех эмитентов, у которых есть рейтинг АКРА уровня ВВВ и выше. На сегодняшний день АКРА присвоило свои рейтинги только 41 российской организации, среди которых нет ни «Роснефти», ни «Газпрома» (а контролируемый государством банк ВТБ отказался от опубликования своего рейтинга от АКРА, обидевшись на его низкий уровень), ни многих других известных компаний, чьи облигации активно обращаются на рынке и используются в качестве залогов при получении банками кредитов в ЦБ. Да, Банк России оговорился, что отсутствие такого рейтинга не будет означать автоматического исключения облигаций из ломбардного списка — они будут сохраняться в нем до погашения. Но что будет дальше и насколько жесткой будет позиция Банка России в этом вопросе — для меня пока остается загадкой.

Подводя итоги, скажу: из решения АКРА не следует, что банковский сектор России находится накануне кризиса, хотя доля кредитов, предоставленных всеми российскими банками строителям и девелоперам, не сильно отличается от того, что «поставлено в вину» банку «Открытие»; более того, хотя своим решением российское рейтинговое агентство и заставило обратить на себя внимание, ему еще предстоит длительная работа по убеждению всех в том, что оно является беспристрастными и объективным.