 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Претензии США на Гренландию⁠,
0

NYT узнала детали сделки США по Гренландии

NYT узнала, что в сделку США по Гренландии войдут ее небольшие участки
Сюжет
Претензии США на Гренландию
Дания в рамках сделки с США по Гренландии может передать Вашингтону суверенитет над небольшой территорией острова. США получат право построить там военные базы, сообщила The New York Times

В сделку США по Гренландии могут войти небольшие участки территории острова. Об этом сообщила The New York Times со ссылкой на трех чиновников, знакомых с ходом обсуждений.

Высокопоставленные офицеры НАТО на встрече в среду обсудили компромисс, при котором Дания могла бы передать Штатам суверенитет над небольшой территорией острова. По информации NYT, обсуждалось, что США могли бы построить там военные базы.

Собеседники журналистов рассказали, что эта идея продвигалась генсеком НАТО Марком Рютте. Они сравнили ее с базами Великобритании на Кипре. При этом источники NYT не знают, была ли эта идея частью анонсированной американским лидером сделки. 

В Дании отвергли возможность сделки по Гренландии с Трампом
Политика
Фото:Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix / Reuters
 
Вечером 21 января Трамп рассказал, что «на основе очень продуктивной встречи» с Марком Рютте была сформирована основа для будущего соглашения в отношении Гренландии, а также всего региона Арктики. По итогам этих переговоров американский лидер также заявил, что не будет вводить пошлины против восьми европейских стран, сопротивлявшихся присоединению Гренландии к США. 

В ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе 21 января он также сказал, что Штаты не будут использовать военную силу для того, чтобы получить контроль над Гренландией. 

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Париж запросил проведение учений НАТО в Гренландии

Минфин оценил претензии по поводу царских долгов России на $225 млрд

«Билайн» добавил возможность смотреть YouTube без VPN для своих абонентов

Уиткофф анонсировал новую встречу с Путиным

Жители Гренландии запустили в соцсетях флешмоб против планов Трампа

Трамп заявил о готовности Путина заключить сделку по Украине
Авторы
Теги
Персоны
Романов Илья
Гренландия США НАТО Дональд Трамп соглашение
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Марк Рютте фото
Марк Рютте
политик, генсек НАТО
14 февраля 1967 года
Материалы по теме
Путин оценил стоимость покупки Гренландии в сравнении с Аляской
Политика
Жителей Гренландии призвали запастись водой, едой и лекарствами
Политика
США выведут часть военных из НАТО на фоне эскалации вокруг Гренландии
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 января
EUR ЦБ: 90,72 (-0,47) Инвестиции, 21 янв, 17:41 Курс доллара на 22 января
USD ЦБ: 77,52 (-0,31) Инвестиции, 21 янв, 17:41
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
В районе проведения форума в Давосе сработала пожарная тревога Общество, 00:59
Сестра пловца Свечникова рассказала о результатах экспертизы ДНК Общество, 00:39
NYT узнала детали сделки США по Гренландии Политика, 00:34
Кит Келлог нашел новую работу Политика, 00:20
Сколько нужно зарабатывать для одобрения ипотеки в 2026 году Недвижимость, 00:00
Подозрительный приход: когда переводы на карту могут заинтересовать ФНСПодписка на РБК, 00:00
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Что изменится в личных финансах россиян с февраля 2026 года Инвестиции, 00:00
Число жертв атаки на портовые терминалы на Кубани возросло до трех Политика, 21 янв, 23:49
Трамп заявил о соглашении по Гренландии и отменил тарифы против Европы Политика, 21 янв, 23:13
Заявления Путина по «Совету мира» и Гренландии. Спецэфир телеканала РБК Политика, 21 янв, 23:13
Путин оценил стоимость покупки Гренландии в сравнении с Аляской Политика, 21 янв, 23:03
Путин допустил передачу части активов России на восстановление территорий Политика, 21 янв, 23:01
При атаке дронов на портовые терминалы в Краснодарском крае погибли двое Политика, 21 янв, 22:47