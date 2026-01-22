NYT узнала детали сделки США по Гренландии

NYT узнала, что в сделку США по Гренландии войдут ее небольшие участки

Дания в рамках сделки с США по Гренландии может передать Вашингтону суверенитет над небольшой территорией острова. США получат право построить там военные базы, сообщила The New York Times

В сделку США по Гренландии могут войти небольшие участки территории острова. Об этом сообщила The New York Times со ссылкой на трех чиновников, знакомых с ходом обсуждений.

Высокопоставленные офицеры НАТО на встрече в среду обсудили компромисс, при котором Дания могла бы передать Штатам суверенитет над небольшой территорией острова. По информации NYT, обсуждалось, что США могли бы построить там военные базы.

Собеседники журналистов рассказали, что эта идея продвигалась генсеком НАТО Марком Рютте. Они сравнили ее с базами Великобритании на Кипре. При этом источники NYT не знают, была ли эта идея частью анонсированной американским лидером сделки.

Вечером 21 января Трамп рассказал , что «на основе очень продуктивной встречи» с Марком Рютте была сформирована основа для будущего соглашения в отношении Гренландии, а также всего региона Арктики. По итогам этих переговоров американский лидер также заявил, что не будет вводить пошлины против восьми европейских стран, сопротивлявшихся присоединению Гренландии к США.

В ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе 21 января он также сказал, что Штаты не будут использовать военную силу для того, чтобы получить контроль над Гренландией.