Добыча взялась за ум

Составлен рейтинг компаний по стоимости интеллектуального капитала

Почти половину мест в новом рейтинге интеллектуальных компаний России заняли сырьевые холдинги. Но первые места заняли Mail.Ru Group и «Яндекс»

Фото: Антон Белицкий / «Коммерсантъ»

Mail.Ru Group возглавила рейтинг интеллектуальных компаний России по критерию доли «интеллектуального капитала» в совокупных активах бизнеса — у Mail.ru она составила 92%. Рейтинг (см. инфографику) составлен российским подразделением международной аудиторско-консалтинговой группы Baker Tilly. Другой интернет-холдинг, «Яндекс», оказался вторым (77%). Семь из 15 компаний, вошедших в список, занимаются добычей сырья. Но банки и нефтегазовые компании в топ-15 не вошли.

«Синергетический феномен»

«Рейтинг интеллектуальных компаний составлялся исходя из того, что интеллектуальный капитал представляет собой синергетический феномен, то есть он формируется не путем простого сложения своих отдельных частей, но как свойство их взаимодействия. Носители интеллектуального капитала организации — это сотрудники, структуры, клиенты», — объясняют авторы исследования. Измерить этот показатель довольно сложно, признают они. Но если компанию приобретает другая компания, то «покупатель платит не столько за ее материальные активы, сколько за интеллектуальный капитал» — это подтверждает реальность этого показателя.

Аналитики Baker Tilly попытались косвенным путем выделить в составе рыночной стоимости компании (рассматривались только компании с торгуемыми на бирже ликвидными акциями) нематериальную часть. Из рыночной стоимости вычитались чистые материальные активы (сумма материальных активов, таких как здания, сооружения, оборудование и запасы, которую можно посчитать по отчетности, минус обязательства компании), объясняет партнер «Бейкер Тилли Россия» Александр Иванов. Получившаяся цифра и является стоимостью интеллектуального капитала. При этом главным критерием ранжирования компаний для Baker Tilly была «доля интеллектуального капитала в совокупных активах». Если же брать абсолютную величину интеллектуального капитала (см. таблицу), то рейтинг выглядел бы по-другому.

Анализ не предусматривал опросов экспертов или самих компаний, авторы хотели сосредоточиться на понятности и прозрачности расчетов, добавляет Иванов.

Среди исходных условий, необходимых для расчета интеллектуального капитала, были наличие финансовой отчетности по МСФО, оценка активов по справедливой стоимости и «достаточно высокий» уровень ликвидности акций, которые должны торговаться на Московской бирже или одной из международных фондовых площадок.

Без банков и нефтегаза

Тройку лидеров замыкает «Магнит» (доля интеллектуального капитала в совокупных активах — 65%). Среди других участников — «Северсталь», «Уралкалий», «Мечел» и «Норильский никель». Последний оказался крупнейшей компанией с интеллектуальным капиталом в абсолютном выражении ($22,4 млрд). Добывающим компаниям в любом случае приходится оптимизировать издержки и развивать новые технологии, говорит научный сотрудник Института статистических исследований и экономики знаний Высшей школы экономики Константин Фурсов.

Если считать интеллектуальный капитал в деньгах, а не в относительном выражении, то высокие позиции и у Сбербанка — $16,6 млрд, однако крупнейшему банку страны не хватило этого, чтобы попасть в рейтинг по доле интеллектуального капитала. Нет в списке и других банков, а также крупнейших сырьевых компаний страны — «Газпрома» и «Роснефти». Из телекоммуникационных корпораций в рейтинг попали МТС и «МегаФон».

При этом рейтинг Baker Tilly, по сути, учитывает не только «интеллект» компании (талант и квалификацию персонала, использование технологий, организационные аспекты), а все нематериальные активы в целом. В случае с добывающими компаниями в них, например, входят лицензии на разработку, которые во многом зависят от цен на добываемые ресурсы, признает Иванов (по сути, это просто права на доступ к недрам). Учитывать их или нет — дискуссионный вопрос, говорит он, рейтинг подготовлен впервые, и пока авторы решили из него не исключать подобные показатели.

Товарный знак может быть важен для компаний, занимающихся торговлей или услугами, а лицензии — для эксклюзивного пользования изобретениями, и это полноценные интеллектуальные активы, говорит Фурсов. Но, если говорить о лицензиях на разработку недр, вряд ли разумно будет относить их к интеллектуальному капиталу, поскольку такие лицензии не имеют прямого отношения к интеллектуальной деятельности, подчеркивает эксперт.