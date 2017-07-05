АКРА сделало неприятное «Открытию»

Агентство предупредило о рисках системообразующего банка

Рейтинговое агентство впервые присвоило столь низкий рейтинг частному системообразующему банку. Это не позволит «ФК Открытие» привлекать средства федерального бюджета и НПФ. Кроме того, его новые бумаги не попадут в ломбардный список ЦБ

Фото: Никита Попов / РБК

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) в своем комментарии 3 июля к рейтинговому действию указало на адекватную достаточность капитала банка «ФК Открытие», но в то же время на слабую способность его генерировать. По мнению агентства, существенное давление на кредитоспособность банка оказывает слабое качество активов «ФК Открытие» и вероятность негативного влияния на его ликвидность и достаточность капитала со стороны материнской компании. АКРА присвоило банку «ФК Открытие» рейтинг BBB- по национальной шкале с прогнозом «стабильный».

Рейтинговое агентство впервые присвоило столь низкий рейтинг частному системообразующему банку (для сравнения: рейтинг Альфа-банка (восьмое место в рейтинге «Интерфакс-ЦЭА») — АА, а Московского кредитного банка — (девятое место) — А-).

«ФК Открытие» занимает седьмое место по активам (2,6 трлн руб.), согласно данным «Интерфакс-ЦЭА» за первый квартал 2017 года. По средствам населения банк занимает шестое место (470 млрд руб.) в рейтинге «Интерфакса». Акционерами «Открытие Холдинга» являются Вадим Беляев (28,61%), банк ВТБ (9,99%), Рубен Аганбегян (7,96%), Александр Мамут (6,67%) и другие.

Оценка АКРА

АКРА отмечает в своем пресс-релизе слабые показатели качества кредитного портфеля банка. Как говорится в сообщении, его активы сконцентрированы на кредитовании высокорисковых отраслей: кредиты и облигации строительных и девелоперских компаний превышают 100% капитала первого уровня банка. Агентство также указывает, что 20% кредитного портфеля — это кредиты с признаками обесценения, квалифицируемые банком как сомнительные и нестандартные. 15% от общего кредитного портфеля — кредиты с просрочкой более трех месяцев.

«При этом собственная способность банка к генерации нового капитала остается достаточно слабой — 24 базисных пункта в среднем за 2014–2016 годы», — говорится в сообщении АКРА. Это отражает как слабый показатель чистой процентной маржи — 1,2% в 2016 году, так и повышенную в течение последних лет стоимость риска, уточняется в пресс-релизе. В то же время аналитики АКРА пишут, что вероятная реализация рыночного риска в случае высокой волатильности на российском финансовом рынке может оказать отрицательное влияние на показатели прибыльности и капитал банка.

Давление новых сделок

АКРА также отметило, что возможное участие банка в приобретении новых активов группой «Открытие Холдинг» и оказание ей иной финансовой поддержки способны повлечь за собой ослабление позиции «ФК Открытие» по ликвидности и достаточности капитала.

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

В декабре 2016 года источники РБК рассказывали, что «ФК Открытие» и группа «Росгосстрах» готовят крупную сделку по объединению двух структур. По расчетам участников сделки, это позволит создать крупнейшую частную финансовую группу с активами более 4 трлн руб. и клиентской базой 50 млн человек.

В конце марта 2017 года «ФК Открытие» увеличил долю в уставном капитале «Росгосстраха» с 4,4 до 19,8%. Эта доля была получена банком в рамках сделки РЕПО, что означает залог акций «Росгосстраха» по кредиту, полученному страховщиком от «ФК Открытие», уточняли в банке. А в конце июня ФАС одобрила ходатайство о приобретении «Открытие Холдингом» 75% Росгосстрах Банка.

Новая реальность

Присвоенный АКРА рейтинг налагает на банк ряд ограничений, следует из материалов агентства. Так, с 14 июля на банковских депозитах «ФК Открытие» не смогут размещаться средства федерального бюджета, а также пенсионные накопления негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Кроме того, бумаги банка, выпущенные после 14 июля, из-за недостаточного рейтинга не будут включены в ломбардный список ЦБ (минимально допустимый рейтинг — ВВВ по национальной шкале).

Отсечение новых выпусков «ФК Открытие» от ломбардного списка снизит интерес к его бумагам со стороны банков, являющихся основными покупателями банковских бондов, говорит ведущий методолог «Эксперт РА» Юрий Беликов. Кредитные учреждения используют такие бумаги по большей части для операций РЕПО с Банком России, теперь же они лишатся такой возможности, уточняет эксперт.

Все это снизит запас свободной ликвидности «ФК Открытие», из которой фондируются краткосрочные доходные операции, говорит Беликов. «Не думаю, что ситуация будет критичной. Тем не менее банку придется перестраивать свою модель, ориентируясь на другие источники фондирования, в том числе физлиц», — отмечает он. Данный способ фондирования дороже, чем привлечение средств с публичного рынка.

Вместе с тем в «ФК Открытие» уверены, что подушки ликвидности у банка достаточно для того, чтобы мягко пройти вступление в силу ограничений в связи с присвоением рейтинга АКРА. По словам управляющего директора банка «ФК Открытие» по коммуникациям Александра Дмитриева, с учетом стабилизировавшейся ситуации на рынках подушка ликвидности является даже избыточной: «В последнее время мы постепенно ее сокращаем, параллельно оптимизируя стоимость привлечения ресурсов», — говорит он.

По расчетам «ФК Открытие», с учетом возврата средств организациям, которые размещают ликвидность на основании рейтингов АКРА, показатели ликвидности банка вернутся к обычным сбалансированным значениям. Все ее нормативы при этом будут выполняться, заверил Дмитриев.

Переход на национальную шкалу

Помимо рейтинга АКРА у банка «ФК Открытие» есть еще два рейтинга международных рейтинговых агентств: S&P (долгосрочный кредитный рейтинг B+ и краткосрочный кредитный рейтинг B), а также Moody’s (долгосрочных депозитов Ba3).

Согласно действующему законодательству, с 14 июля в регуляторных целях банки будут использовать только рейтинги аккредитованных Банком России рейтинговых агентств — АКРА и «Эксперт РА».

В конце января ВТБ отказался раскрывать рейтинг, полученный от АКРА. Позже президент — председатель правления банка Андрей Костин пояснил, что ВТБ не устраивает методология АКРА. «Они рейтингуют нас даже ниже, чем западные рейтинговые агентства, на которые мы жаловались, на их политизированный подход», — добавил глава ВТБ.



Аналитическое кредитное рейтинговое агентство учреждено 20 ноября 2015 года. Акционерами АКРА стали 27 российских компаний и финансовых институтов с долями 3,7% уставного капитала, общий объем которого составил более 3 млрд руб. На начало июля АКРА опубликовало 40 рейтингов эмитентов, из них 25 — рейтинги банков.