В Воронежской области объявили опасность атаки дронов

В Воронежской области объявлена угроза атаки дронов, сообщил в телеграм-канале глава региона Александр Гусев.

«Уважаемые жители Воронежской области. На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове», — написал он.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников после начала военной операции. Над территорией Воронежской области, по данным Минобороны, в последний раз сбивали дроны в ночь на 1 мая. Тогда ПВО уничтожила три беспилотника.

В результате падения обломков одного из дронов были посечены окна, фасады, заборы и двери трех домовладений, уточнил Гусев.

В ночь на 3 мая в регионе также объявили опасность атаки дронов.