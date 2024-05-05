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«Русская община» возмутилась из-за косплея с «иконами» на «Старконе»

«Русскую общину» возмутил косплей из игры с «иконами» на фестивале «Старкон»
Фото: obshina_ru / Telegram
Фото: obshina_ru / Telegram

Представители националистической организации «Русская община» возмутились из-за «кощунственных изображений христианских символов» на фестивале поп-культуры «Старкон», который прошел 4 и 5 мая в Санкт-Петербурге.

Один из представителей организации увидел стенд с композицией, издалека напоминающей «красный угол». «Фонтанка» пояснила, что речь идет о стенде с косплеем интерьера из хоррор-игры Resident Evil Village.

«Подойдя поближе, увидел, что вместо икон какое-то кощунственное изображение Богородицы, тернового венца и других общехристианских символов. Очевидны сходства с христианскими иконами», — говорится в сообщении организации в телеграм-канале.

По словам членов «Русской общины», они вызвали полицию, и следователь, прибывший на место, изъял композицию. По их мнению, стенд нес «деструктивный характер для нашего общества».

«Нет, сотрудники полиции не приезжали и не забирали [плакаты]. Организаторами согласовано размещение тематических стендов, которые не нарушают морально-этические нормы посетителей мероприятия. Мы пошли навстречу сотрудникам площадки и демонтировали декорации. На этом вопрос закрыт», — сообщил РБК продюсер фестиваля Алексей Самсонов.

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Общество
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

«Старкон» — крупнейший фестиваль косплея, кино, фантастики, компьютерных игр и поп-культуры в странах СНГ и Прибалтики. С 2012 года он проходит в Санкт-Петербурге.

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