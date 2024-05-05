«Русская община» возмутилась из-за косплея с «иконами» на «Старконе»
Представители националистической организации «Русская община» возмутились из-за «кощунственных изображений христианских символов» на фестивале поп-культуры «Старкон», который прошел 4 и 5 мая в Санкт-Петербурге.
Один из представителей организации увидел стенд с композицией, издалека напоминающей «красный угол». «Фонтанка» пояснила, что речь идет о стенде с косплеем интерьера из хоррор-игры Resident Evil Village.
«Подойдя поближе, увидел, что вместо икон какое-то кощунственное изображение Богородицы, тернового венца и других общехристианских символов. Очевидны сходства с христианскими иконами», — говорится в сообщении организации в телеграм-канале.
По словам членов «Русской общины», они вызвали полицию, и следователь, прибывший на место, изъял композицию. По их мнению, стенд нес «деструктивный характер для нашего общества».
«Нет, сотрудники полиции не приезжали и не забирали [плакаты]. Организаторами согласовано размещение тематических стендов, которые не нарушают морально-этические нормы посетителей мероприятия. Мы пошли навстречу сотрудникам площадки и демонтировали декорации. На этом вопрос закрыт», — сообщил РБК продюсер фестиваля Алексей Самсонов.
«Старкон» — крупнейший фестиваль косплея, кино, фантастики, компьютерных игр и поп-культуры в странах СНГ и Прибалтики. С 2012 года он проходит в Санкт-Петербурге.
Выборы в местные советы Англии завершились поражением правящей партии
МВД России объявило в розыск Зеленского и Порошенко
В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь
На Западе признали, что Россия приспособилась к экономическому давлению извне
НАТО в рамках учений отрабатывает коалиционные действия против России
Появились новые кадры последствий снегопада в Екатеринбурге. Видео
Джинн из бутылки, Apple и будущее Berkshire. Что сказал Баффет акционерам?
Задержанные после сожжения Нового завета извинились на видео
В Госдуме предложили смягчить требования к тонировке передних стекол
В какой банк положить деньги: топ-10 вкладов в мае 2024-го
«Газпром» получил убыток в 2023 году. Будут ли дивиденды?
В России ускорилось снижение цен на вторичное жилье. Таблица городов
«Продавай в мае и уходи». Сработает ли эта биржевая поговорка в 2024 году?
Бывший министр финансов Задорнов рассказал о тромбозе в российской экономике
Синоптики раскрыли причины «языка холода» в России